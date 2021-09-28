RTÜK meslek memurluğuna ayrı bir önem vermektedir

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RTÜK’te aday memurlara yönelik Hazırlayıcı Eğitim Programının ikinci gününde konuşmacı Üst Kurul Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’ydu. Kendisi de 2007 yılında RTÜK’e Uzman Yardımcısı olarak başlayan Uslu, toplantıda yıllar içindeki tecrübelerini ve meslek memurluğunun inceliklerini anlattı. RTÜK’ün Anayasal kurum statüsünden dolayı tek olduğunu vurgulayan Uslu, kariyer uzmanlığının Üst Kurul’da çok önemsendiğini dile getirdi.



Genç Uzman yardımcılarına yurt içinde ya da dışında akademik kariyer yapmaları tavsiyesinde bulunan RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, potansiyeli yüksek olan aday memurların var olan yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarını istedi. RTÜK Başkanlığının basın kartı hakkı gibi pek çok kolaylığı hayata geçirdiğini belirten İbrahim Uslu, Uzman Yardımcılarının çok daha iyi koşullarda çalışması için gereken bütün adımların atılması için gayret gösterdiklerini söyledi.