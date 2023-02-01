RTÜK Başkanı Şahin’den yayıncı kuruluşlara uyarı

Şahin, açıklamalarının odağına dizileri, haber bültenlerini, realty şovları ve tartışma programlarını aldı.

RTÜK Başkanı Şahin, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Son dönemde gerek televizyonlarda gerekse radyolarda, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımızın imza vererek onayladığı yayıncılık etik ilkelerine ve 6112 sayılı Yasaya aykırı yayınlar dikkatimizi çekmektedir. Realty şovlar, haberler ve tartışma programları ile dizilerde Türk aile yapısına aykırı örf ve adetlerimize ters içerikler artış göstermektedir. Net olarak belirtiyorum ki, değerlerimize aykırı yayınlara müsaade etmeyeceğiz. Yine içinde bulunduğumuz günlerde bilhassa gerçeklikten uzak yayın içerikleri, habercilik etik ilkelerine aykırı manipülatif yalan haberler maalesef ekranları çokça kaplamaktadır. Halkın haber alma özgürlüğü, doğru bilgi edinilmesi ve sağlıklı kamuoyu oluşumu açısından, gerçekleri yansıtmayan hatta kurgusal olarak dizayn edilen yalan haberlerin izleyici ve dinleyiciye ulaşımı kabul edilemez. Halkımız doğruları öğrenmeyi hak eder, yalan ve yanlış bilgilere seyirciyi maruz bırakmak hiçbir yayıncının hakkı değildir. Yalan haber ve dezenformasyona asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Spor ve tartışma programlarında küfür ve hakaretlere varan bilinçli veya bilinç dışı artışları dikkatle takip ediyoruz. Yasamızın 8. Maddesinde yer alan yayıncılık ilkelerine uyma noktasında itina gösterilmediği aşikârdır”

“Türk aile yapısını zedeleyen, toplumsal ve kültürel değerlerimize saygısız yayınlara ‘dur’ demek görevimiz”

“Türk aile yapısını zedeleyen, toplumsal ve kültürel değerlerimize saygısız yayınlara “dur” demek 6112 sayılı Yasanın bize emrettiği görevimizdir” diyen Şahin, “RTÜK olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, bilhassa seçim dönemine yaklaştığımız bugünlerde, yayınları yakından takip ederek kurallara uymayan medya hizmet sağlayıcılar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı açıkça beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.