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Rönesans’tan dört dörtlük başarı

Rönesans İnşaat, “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri” 2018 yılı listesinde 36’ıncı oldu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:09
Rönesans’tan dört dörtlük başarı

Rönesans İnşaat, Engineering News Record’un (ENR) “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri” 2018 yılı listesinde 36’ıncı olurken, Türk müteahhitlik şirketleri arasında ilk sıradaki yerini bu yıl da korudu. 2017 yılında toplam 4,2 milyar dolar gelir elde eden şirketin uluslararası projelerinden elde ettiği rakam ise 3,64 milyar dolar olarak açıklandı. Listede yer alan diğer Türk markaları arasında Enka İnşaat, Alarko, TAV, Ant Yapı, GAP İnşaat, MAKYOL, Polatyol Yapı gibi Türkiye’de de değeri yüksek projelere imza atanlar yer alıyor.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:09
  1. Rönesans İnşaat
  2. Engineering News Record
  3. Enka İnşaat
  4. Alarko
  5. TAV
  6. Ant Yapı
  7. GAP İnşaat
  8. MAKYOL
  9. Polatyol Yapı

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