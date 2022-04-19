Ronaldo’nun kaç çocuğu var? Cristiano Ronaldo eşi kim?

Ronaldo’nun çocukları kim? Futbol deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı. Cristiano Ronaldo kadar, Ronaldo hayranları da bu haberin ardından üzüntüye boğuldu. Peki Cristiano Ronaldo’nun kaç çocuğu var? Cristiano Ronaldo’nun kaç kızı kaç oğlu var?