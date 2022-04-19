Ronaldo’nun kaç çocuğu var? Cristiano Ronaldo eşi kim?
Ronaldo’nun çocukları kim? Futbol deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı. Cristiano Ronaldo kadar, Ronaldo hayranları da bu haberin ardından üzüntüye boğuldu. Peki Cristiano Ronaldo’nun kaç çocuğu var? Cristiano Ronaldo’nun kaç kızı kaç oğlu var?
Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez, ikiz bebeklerinden birini kaybetti. Ronaldo-Rodriguez çifti, sosyal medyadan yaptıkları duyuruda ikiz bebeklerden erkek olanının doğum sırasında hayatını kaybettiğini, kız olanın ise sağlıklı bir şekilde doğduğunu belirttiler. Cristiano Ronaldo, eşi Georgina Rodriguez ile ikiz bebek beklediklerini yaptığı paylaşımla 28 Ekim 2021 tarihinde açıklamıştı.
Ronaldo’nun kaç çocuğu var?
Çocukları: Cristiano Ronaldo Jr., Alana Martina dos Santos Aveiro, Eva Maria Dos Santos, Mateo Ronaldo Trend. Ronaldo, eşi Georgina Rodriguez ve 4 çocuğu ile birlikte Torino'da yaşamaktadır.
Georgina Rodriguez aslen nereli?
27 Ocak 1994 tarihinde Georgina Rodriguez, İspanya'nın Jaca şehrinde dünyaya geldi. Dans eğitimi alan Georgina, daha sonra İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitmişti.