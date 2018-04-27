Ronaldinho'dan Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu!

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Ronaldinho, "Tahmini çok zor bir maç fakat bence Galatasaray maçı kazanacak. Bu maç için tahminim Galatasaray 2 - 1 Beşiktaş" dedi.

İşte Ronaldinho'nun Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamaları...

"Bence bu maç şampiyonluk düğümünü çözecek. Galatasaray ligde lider konumda bulunuyor. Beraberlik bile Galatasaray için çok kötü sonuç olmayacaktır. Ancak Beşiktaş için mutlak kazanılması gereken bir maç. Maçın kilit adamı Beşiktaş'tan Talisca olacaktır. Bu yıl harika bir sezon geçiriyor. Talisca çok yetenekli ve mükemmel bir oyuncu. Dünya Kupası kadrosunda olmak için müthiş bir mücadele örneği gösteriyor. Tahmini çok zor bir maç fakat bence Galatasaray maçı kazanacak. Bu maç için tahminim Galatasaray 2 - 1 Beşiktaş."