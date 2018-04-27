Ronaldinho Galatasaray-Beşiktaş derbisinin skorunu söyledi
Ronaldinho, Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Galatasaray'ın 2-1 kazanacağı tahmininde bulundu.27 Nisan 2018 Cuma 12:35
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında yorum yaptı. Ronnie, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele hakkında skor tahmininde bulundu.
"GALATASARAY 2-1 KAZANIR"
Efsane futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın maçın kilit adamı olacağını belirtirken mücadeleyi Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını söyledi.
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