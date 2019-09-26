Birçok kişinin sorun yaşadığı romatizma hastalıkları için ilk akla gelen fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri oluyor. Fakat muayene için öncelikle romatizmayla ilgilenen bir bölüme başvurmak, tedavi sürecinin içerisinde uzman görüşüyle fizik tedaviye başvurmak gerekir. Peki ama romatizma hastalıklarına hangi bölüm bakıyor? Romatizma belirtileri nelerdir? İşte detaylar..

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir.

Romatizma belirtileri nelerdir?

Eklemlerde ağrı ve şişlik

Nörolojik şikayetler

Sindirim sistemi şikayetleri

Böbrek fonksiyonlarında azalma

Nefes darlığı

Hareket kısıtlılığı

Kalp ve damar sisteminde oluşan olumsuzluklar

Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

Cilt altında beze oluşumu

Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

Güçsüzlük

Sırt ve bel ağrısı

Gözlerde oluşan iltihaplanma

Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

Uzun süreli yüksek ateş

Ellerde şişme ve ağrı

Dirsek ve dizlerde şişme

Bazı omurlarda tutulum kaynaklı boyun ağrıları

Ağrısız deri altı nodülleri

Kalp ve akciğer tutulumu

Gözlerde ani kızarma ve ağrı

Nörolojik tutulum

Romatizmaya hangi bölüm bakar?

Romatizma hastalığından şikayetçi olan kişiler, romatoloji bölümündeki romatolog hekimlere başvurmalıdırlar. Romatoloji; romatizmal ve diğer kas iskelet sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Romatoloji bölümünde romatolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri birlikte çalışır.