Romatizma hastalıklarına hangi bölüm bakıyor?
Birçok kişinin sorun yaşadığı romatizma hastalıkları için ilk akla gelen fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri oluyor. Fakat muayene için öncelikle romatizmayla ilgilenen bir bölüme başvurmak, tedavi sürecinin içerisinde uzman görüşüyle fizik tedaviye başvurmak gerekir. Peki ama romatizma hastalıklarına hangi bölüm bakıyor? Romatizma belirtileri nelerdir? İşte detaylar..26 Eylül 2019 Perşembe 11:03
Birçok kişinin sorun yaşadığı romatizma hastalıkları için ilk akla gelen fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri oluyor. Fakat muayene için öncelikle romatizmayla ilgilenen bir bölüme başvurmak, tedavi sürecinin içerisinde uzman görüşüyle fizik tedaviye başvurmak gerekir. Peki ama romatizma hastalıklarına hangi bölüm bakıyor? Romatizma belirtileri nelerdir? İşte detaylar..
Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir.
Romatizma belirtileri nelerdir?
- Eklemlerde ağrı ve şişlik
- Nörolojik şikayetler
- Sindirim sistemi şikayetleri
- Böbrek fonksiyonlarında azalma
- Nefes darlığı
- Hareket kısıtlılığı
- Kalp ve damar sisteminde oluşan olumsuzluklar
- Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik
- Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi
- Cilt altında beze oluşumu
- Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik
- Güçsüzlük
- Sırt ve bel ağrısı
- Gözlerde oluşan iltihaplanma
- Görme yetisinin bozulması veya kaybolması
- Uzun süreli yüksek ateş
- Ellerde şişme ve ağrı
- Dirsek ve dizlerde şişme
- Bazı omurlarda tutulum kaynaklı boyun ağrıları
- Ağrısız deri altı nodülleri
- Kalp ve akciğer tutulumu
- Gözlerde ani kızarma ve ağrı
- Nörolojik tutulum
Romatizmaya hangi bölüm bakar?
Romatizma hastalığından şikayetçi olan kişiler, romatoloji bölümündeki romatolog hekimlere başvurmalıdırlar. Romatoloji; romatizmal ve diğer kas iskelet sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Romatoloji bölümünde romatolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri birlikte çalışır.
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