Roma, Behlül Aydın ve Yunus Akgün'ün peşinde!

İtalya'da yayım yapan "SPORTFACE" adlı haber portalının yayımladığı habere göre Roma'nın ünlü sportif direktörü Monchi, geçtiğimiz mart ayında iki genç yeteneği izlemesi için Türkiye'ye gözlemcilerini yolladı.

Galatasaray'ın bu sezon altyapıdan A takıma çıkardığı Yunus Akgün ve Trabzonspor'un U21 takımında forma giyen Behlül Aydın hakkında İtalyan basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Trabzonspor'un 17 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncusu Behlül Aydın U21 takımıyla çıktığı 7 maçta 3 asist yaptı.

18 yaşındaki Yunus Akgün de bu sezon sarı-kırmızılı formayla 1'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplamda 6 maça çıkıp 1 asist kaydetti. (Fanatik)