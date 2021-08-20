  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sıcak gelişme! Erdoğan ve Miçotakis arasında önemli görüşme
Rize'de sağanak yağış! İş yerlerini su bastı
Sakarya'da geliştiriliyor! "Aga" tanıtıldı
Kayıp kız çocuğunu arama çalışması
Aktüel Rize'de sağanak yağış! İş yerlerini su bastı
Aktüel

Rize'de sağanak yağış! İş yerlerini su bastı

Rize'de etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 20:12:00 -
Rize'de sağanak yağış! İş yerlerini su bastı

Rize'de etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru şiddetini artırdı.

Merkeze bağlı bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle mazgalların tıkanması sonucu bazı iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Diğer yandan, Gülbahar Mahallesi Dağ Dibi yolunda da oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay