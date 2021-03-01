Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır 81 ilde önemli tedbir kararları uygulanıyor. Alınan tedbirlerin ardından bazı illerde sayılar azalırken bazı illerde tırmanışa geçti. Bu sebeple yerinde karar dönemi başladı. Peki, Karadeniz’de sokağa çıkma yasakları sürecek mi?

Rize kafeler restoranlar açılacak mı? Rize sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek” dedi.

İşletmelerle ilgili olaraksa Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir” diye konuştu.

81 ilde hafta içi 201.00-05.00 saatleri arasındaki kısıtlama devam edecek. Rize’de Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Çok yüksek riskli illerden biri olan Rize’de kafeler, restoranlar açılmayacak.

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman ,Osmaniye