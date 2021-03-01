  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Rize kafeler restoranlar açılacak mı? Rize sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Yaşam

Rize kafeler restoranlar açılacak mı? Rize sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Karadeniz’de sokağa çıkma yasakları sürecek mi? Son birkaç haftadır Doğu Karadeniz bölgesinde vaka sayılarında önemli bir artış yaşanıyor. En riskli iller arasında yer alan Rize’de hangi normalleşme adımlarının atılacağı merak konusu. Peki, Rize’de sokağa çıkma yasağı bitti mi? Rize okullar açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 22:39:00 -
Rize kafeler restoranlar açılacak mı? Rize sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır 81 ilde önemli tedbir kararları uygulanıyor. Alınan tedbirlerin ardından bazı illerde sayılar azalırken bazı illerde tırmanışa geçti. Bu sebeple yerinde karar dönemi başladı. Peki, Karadeniz’de sokağa çıkma yasakları sürecek mi?

Rize kafeler restoranlar açılacak mı? Rize sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek” dedi.

İşletmelerle ilgili olaraksa Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir” diye konuştu.

81 ilde hafta içi 201.00-05.00 saatleri arasındaki kısıtlama devam edecek. Rize’de Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Çok yüksek riskli illerden biri olan Rize’de kafeler, restoranlar açılmayacak.

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman ,Osmaniye

 

Halı sahalar açılacak mı? Hangi şehirlerde halı sahalar yüzme havuzları açılacak?
Halı sahalar açılacak mı? Hangi şehirlerde halı sahalar yüzme havuzları açılacak?

Yaşam

Halı sahalar açılacak mı? Hangi şehirlerde halı sahalar yüzme havuzları açılacak?

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı ertelendi mi? LGS sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Eğitim

LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı ertelendi mi? LGS sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak? LGS sınavı ertelenecek mi? soruları LGS lise sınavına girecek öğrenci ve veliler tarafı..
Halkalı istanbul havalimanı metrosu nereden geçiyor?
Seyahat

Halkalı istanbul havalimanı metrosu nereden geçiyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması törenine son dakika müjdesi v..
AK Partili Habibe Öçal Akit’e konuştu! ‘Cumhuriyet düşmanı’ diye kortejden atıldım
Siyaset

AK Partili Habibe Öçal Akit’e konuştu! ‘Cumhuriyet düşmanı’ diye kortejden atıldım

28 Şubat sürecindeki başörtüsü zulmü başta olmak üzere o dönem mütedeyyin kesimin yaşadığı zorlukları Akit’e anlatan AK Parti Kahramanmaraş ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay