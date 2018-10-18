Rigobert Song, futbola geri döndü

Galatasaray ve Trabzonspor'un efsane oyuncusu Rigobert Song, Kamerun U23 Milli Takımının başına getirildi.

Takımın kaleci antrenörü ise bir dönem Kayserispor, Denizlispor ve Rizespor'un kalesini koruyan Souleymanou Hamidou oldu.

Uzun süre yoğun bakımda kaldı

Rigobert Song 2 yıl önce beyin kanaması geçirmiş ve uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.