Rigobert Song, futbola geri döndü
Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Kamerunlu efsane Rigobert Song, Kamerun U23 Milli Takımının başına getirildi.18 Ekim 2018 Perşembe 22:16
Galatasaray ve Trabzonspor'un efsane oyuncusu Rigobert Song, Kamerun U23 Milli Takımının başına getirildi.
Takımın kaleci antrenörü ise bir dönem Kayserispor, Denizlispor ve Rizespor'un kalesini koruyan Souleymanou Hamidou oldu.
Uzun süre yoğun bakımda kaldı
Rigobert Song 2 yıl önce beyin kanaması geçirmiş ve uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.
YORUM YAZ