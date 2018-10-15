Rıdvan Dilmen'den Milli takım yorumu: Son 10 yılda kadro istikrarı en zayıf takımlardan biri biziz

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Rusya deplasmanında 2-0 mağlup oldu ve grupta 3 puanda kaldı. Maçın ardından Rıdvan Dilmen, NTV'de değerlendirdi.

"HAZIRLIK MAÇI OLSA BELKİ DE PROGRAM YAPMAYACAĞIZ"

Puan maçları oynuyoruz. Eğer hazırlık maçı olsa, belki de program yapmayacaktık. Bu yanlış anlaşılmasın. Sert ve iyi bir Rusya buldum. Hiç beklemediğim kadar kötü bir Milli takım buldum. Ayrıca hiç beklemediğim gibi, 95 dakika boyunca rakibin en etkili yönüne hiç önlem almadık. İnanılır gibi değil.

"RUSYA BİZİM BİR SİKLET ÖNÜMÜZDE"

Rusya hem uzun, hem de fizik gücü yüksek bir takım. Çok disiplinli, birlikte oynamaya alışmış bir takım. Dünya Kupası'ndaki iyi izlenimini devam ettiren bir takım. İsveç maçında bu kadar iyi değillerdi ama disiplinlilerdi. Bugün ise final maçı gibi oynadılar. Fizik ve taktiksel anlamda bizden çok üstün oynadılar. Maçı izlemeden önce düşünecek olursak, kazanabiliriz diyebilirdik. Ancak maça baktığımızda, Rusya takımı maalesef bizim bir siklet önümüzde.

"ÇIKARILACAK ÖNEMLİ DERSLER VAR"

Buradan çıkarılacak önemli dersler var. Çaylak diyebileceğimiz oyuncular var. Genç bir takımız. Son 10 yılda kadro istikrarı en zayıf takımlardan biri biziz. Eğer bu kuşağı yakalayabilirsek, bu oyuncuların milli takım deneyimini arttırmamız lazım.