THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Rıdvan Dilmen'den Milli takım yorumu: Son 10 yılda kadro istikrarı en zayıf takımlardan biri biziz

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Rusya Türkiye maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 02:09
Rıdvan Dilmen'den Milli takım yorumu: Son 10 yılda kadro istikrarı en zayıf takımlardan biri biziz

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Rusya deplasmanında 2-0 mağlup oldu ve grupta 3 puanda kaldı. Maçın ardından Rıdvan Dilmen, NTV'de değerlendirdi.

"HAZIRLIK MAÇI OLSA BELKİ DE PROGRAM YAPMAYACAĞIZ"

Puan maçları oynuyoruz. Eğer hazırlık maçı olsa, belki de program yapmayacaktık. Bu yanlış anlaşılmasın. Sert ve iyi bir Rusya buldum. Hiç beklemediğim kadar kötü bir Milli takım buldum. Ayrıca hiç beklemediğim gibi, 95 dakika boyunca rakibin en etkili yönüne hiç önlem almadık. İnanılır gibi değil.

"RUSYA BİZİM BİR SİKLET ÖNÜMÜZDE"

Rusya hem uzun, hem de fizik gücü yüksek bir takım. Çok disiplinli, birlikte oynamaya alışmış bir takım. Dünya Kupası'ndaki iyi izlenimini devam ettiren bir takım. İsveç maçında bu kadar iyi değillerdi ama disiplinlilerdi. Bugün ise final maçı gibi oynadılar. Fizik ve taktiksel anlamda bizden çok üstün oynadılar. Maçı izlemeden önce düşünecek olursak, kazanabiliriz diyebilirdik. Ancak maça baktığımızda, Rusya takımı maalesef bizim bir siklet önümüzde.

"ÇIKARILACAK ÖNEMLİ DERSLER VAR"

Buradan çıkarılacak önemli dersler var. Çaylak diyebileceğimiz oyuncular var. Genç bir takımız. Son 10 yılda kadro istikrarı en zayıf takımlardan biri biziz. Eğer bu kuşağı yakalayabilirsek, bu oyuncuların milli takım deneyimini arttırmamız lazım.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 02:09
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Türkiye
  3. Rusya
  4. A Milli Futbol takımı
  5. UEFA Uluslar Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mircea Lucescu: Rusya galibiyeti hak etti
    1. Mircea Lucescu: Rusya galibiyeti hak..
    2. Rıdvan Dilmen'den Milli takım yorumu:..
    3. İngiliz basını duyurdu! Manchester..
    4. UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu..
    5. Ümit Özat: Milli takımın Arda Turan'a..
    6. Sakarya'da arazi aracı yoldan çıktı
    7. Konsolosluktaki 4 Suudi binadan ayrıldı
    8. Ürdün-Suriye sınır kapısı yeniden..
    9. Bakan Soylu açıkladı! O sapkınlar..
    10. Fetih Hareketi'nden FKÖ'ye: Feshedin
    11. Sosyal medya fenomenine şok!..
    12. 200 Rus askeri Mısır'da! Büyük..
    13. Cezayir'de eski askerlere 'geçici..
    14. En büyüğü 17 yaşında! Gaspçı çocuklar..
    15. PKK köşeye sıkıştı! Mühimmatları..
    16. Milli Takımın yeni hocasını açıkladı!
    17. Adana'da korkunç kaza! Otomobil..
    18. İsrail Lübnan'daki casusluk cihazını..
    19. HTŞ silahlanmayı bırakacak mı? Belli..
    20. Uluslar Ligi'nde şok! Polonya küme düştü
    Ve Samir Nasri tekrar Premier Lig'e dönüyor! Cenk Tosun'un takım arkadaşı oluyor...
    Ve Samir Nasri tekrar Premier Lig'e dönüyor! Cenk Tosun'un takım arkadaşı oluyor...
    Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio fırtınası! 2-1
    Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio fırtınası! 2-1
    Beşiktaş'tan gönderilmişti! Şimdi ise İtalyan devi Juventus talip oldu...
    Beşiktaş'tan gönderilmişti! Şimdi ise İtalyan devi Juventus talip oldu...
    Serkan Reçber o ismi duyurmuştu! Beşiktaş'tan Orkun Kökcü bombası
    Serkan Reçber o ismi duyurmuştu! Beşiktaş'tan Orkun Kökcü bombası
    İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan istediği oyuncu!
    İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan istediği oyuncu!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu sonuçları!
    İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu sonuçları!
    UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu sonuçları!
    UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu sonuçları!