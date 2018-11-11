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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum: Galatasaray büyük takım değil

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

11 Kasım 2018 Pazar 13:03
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum: Galatasaray büyük takım değil

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan % Yüz Futbol programında Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

''GALATASARAY BÜYÜK BİR TRAVMA GEÇİRİYOR''

"Galatasaray büyük bir travma geçiriyor. Şimdi ev sahibinden başlayacak olursak… Kayserispor'da ciddi eksikler var ve Fenerbahçe maçından sonra sade ve sadece 1 galibiyet aldılar. O gün Fenerbahçe maçını kazandıklarında, “İşini Fenerbahçe mi kolaylaştırdı?” diye bir soru oluşmuştu. Çok koşulan maç zannetmiştik. Erken konuşmamak gerekiyormuş. Aldatıcı olmuştu ve o aldanmayla hala devam ediyor. Eksiklerin var mı? Var. Tabii ki büyük takımlar kadar kadroları zengin değildir ama Galatasaray, sadece kadro zafiyetinin ötesi ciddi bir psikolojik bir problem yaşıyor."

"Oyunun son bölümünde 3-5-2'nin sağındaki orta açıp, sol tarafındaki gol atıyorsa, Galatasaray ve Fatih Terim işini yapmış demektir. Gelişen oyunda oyuncuların daha fazla isteğiyle organizasyonun da iyi olduğu ve Muslera'nın da çıkardığı toplar var. Şu an liderin 4 puan gerisinde ve liderle oynamamış durumda."

''BÜYÜK TAKIM DEĞİL''

"Bu kadar mental yorgunlukta bu kadar tartışılırken kazanılıp dönülmesi önemli. Galatasaray iyi takım değil, büyük takım değil, ama büyük kulüp. Şu andaki mevcut takım için söylüyorum bunu. Ancak Galatasaray takımı bu galibiyetle 'Biz de şamiyonluk yarışında varız' dedi."

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 13:03
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Galatasaray
  3. Kayserispor
  4. Süper Lig

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