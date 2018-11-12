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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu: Mağlubiyeti hak etti

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş Demir Grup Sivasspor maçını yorumladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 02:29
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu: Mağlubiyeti hak etti

NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında yorumcu Rıdvan Dilmen, maçla iligli çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Beşiktaş mağlubiyeti hak etti. Sivasspor galibiyeti hak etti. Oyununa bakacak olursak, Beşiktaş'ın Başakşehir ve Genk maçlarında çok iyi oynadığı söylendi. Fikret Orman da söyledi. Bu yanılttı. Tıpkı Fenerbahçe yönetiminin Beşiktaş derbisinde aldandığı gibi. Herkesi aldatabilirsiniz ama kendinizi aldatamazsınız."

"Ligin lideri, attığı yediği önemli değil, VAR oldu.Ben gerçekten de VAR sisteminin olumlu olarak görüyorum. Puan durumuna bakacak olursak, ligin lideri VARspor."

'Sivasspor iyi mücadele etti'

"Sonuç itibariyle Beşiktaş'ta, Başakşehir ve Genk maçları hem teknik heyeti, hem yönetimi yanıltttı. Sivasspor iyi mücadele etti. Hafta arası Tamer Tuna da yollarını ayırdı. Aslında Çaykur Rizespor maçında da eksik rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermişti Beşiktaş."

"Oğuzhan yuhalandıktan sonra oyundan çıkarıyorsun. Ben de diyorum ki birkaç hafta dinlendir, kendisini toparlasın."

'Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve ekibi 'Aman Medel'in üstünü örtün üşütmesin, hasta olmasın' diyecekler. Hakikaten bak, olmayınca herkesin defosu ortaya çıktı.''

'Beşiktaş taraftarı...'

''Beşiktaş taraftarı gördüğüm en usturuplu protestoyu ediyor. Mesela 'Yönetim bu takım senin eserin' diyorlar. Real Madrid'in beyaz mendil sallaması gibi...''

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 02:29
  1. Rize
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Beşiktaş
  4. Sivasspor
  5. Süper Lig

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