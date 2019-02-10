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Rıdvan Dilmen: Diagne oyundan atılmalıydı

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Dilmen, Diagne'nin ikinci sarı karttan oyundan atılması gerektiğini söyledi.

10 Şubat 2019 Pazar 21:34
Rıdvan Dilmen: Diagne oyundan atılmalıydı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

İki takımın da iyi bir oyun ortaya koyduğu mücadelede tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Penaltı ve Diagne'nin faul yaptığı pozisyonu analiz eden Rıdvan Dilmen, kaleci Arda'nın Onyekuru'ya bir müdahalesinin olmadığını belirtti.. Dilmen ayrıca Senegalli forvetin oyundan atılması gerektiğini de söyledi.

İşte Dilmen'in sözleri:

Bence penaltı değil

"Ümit Öztürk, maça muazzam bir tempo getirdi. Ufak çekmeler falan hep oynattı. Penaltı pozisyonu çok tartışılacaktır ama Bülent Yıldırım'ın Ümit Öztürk'ü VAR'a çağırmamasının nedeni bence bir şey görmesi. Ben müdahale görmedim, yanılıyor olabilirim."

Diagne atılmalıydı

"Ümit Öztürk'ün en net hatası, Diagne'ye 2. sarı kartını gösterememesi. İlk yarının sonunda yaptığı hareket başka zaman olsa bence 2. sarı kartı verirdi. Fatih Terim mutlaka Diagne'yi çıkarmak zorunda."

 

 

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 21:34
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Galatasaray
  3. Trabzonspor
  4. Ümit Öztürk
  5. Galatasaray-Trabzonspor maç

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