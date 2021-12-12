‘Rezillikte’ sınır tanımayan Prof. Uğur Emek yine hesap yapmaya kalkıştı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinde köşe ‘karalayan’ Prof. Uğur Emek, TBMM’deki bütçe görüşmelerinden başlayarak dolar kurundaki dalgalanma üzerinden hesap yapmaya kalkıştı.

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye göndermede bulundu

“Atın bütçeyi denizlere!” başlığıyla bugünkü ‘karalama’ köşesinde Prof. Emek, “TBMM’deki görüşmelerde; atanmış bakanlar, seçilmiş milletvekillerine ayar çekiyor. Hakaretler, küfürler ve yumruklar havalarda uçuşuyor. Değerli okur bırakalım onları kendi hallerine de biz kendi işimizi yapalım.” diyerek Meclis’te bulunan PKK yanlısı HDP’lilere inceden gönderme yaptı.

Mega projeleri hedefe koydu

Dünyanın gıpta ile izlediği mega projeleri de hedefine koyan Prof. Emek, şu iddialarda bulundu:

“Dolar dolarsa ne olur? Değerli okur hepiniz biliyorsunuz artık! Mega projelerde gelir garantileri ABD doları ve avro üzerinden veriliyor. OVP’de hedef ve gösterge niteliğinde olarak örtülü kur tahmini yapılmaktadır.

Buna göre 2022, 2023 ve 2024 yıllarında dolar kuru sırasıyla 9.27, 9.77 ve 10.27 TL olacaktı. Bütçe teklifleri Bütçe Çağrısına göre hazırlandıysa; merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin bütçe tekliflerini bu kurları dikkate alarak hazırlamaları gerekmekteydi. Mega projelerin en önemli iki aktörü olan Sağlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) merkezi yönetim kapsamındadır. Bu nedenle, bütçe hazırlıklarında bunların da bu dolar kuru hedeflerini dikkate alması beklenir.”

Alıntı yazılarla köşesini doldurdu ve sonunda ‘yoruldum’ dedi!

Başka yazarların köşelerinden alıntı yaparak köşesini dolduran Prof. Emek, ‘Ben yoruldum’ diyerek topu okura attı. Emek, ‘karalama’ köşesini şöyle tamamladı:

“Kaynak: Kendi hesaplamalarım

Sonuçta, Sağlık Bakanlığı kendisine tahsis edilen her yüz liranın 28’ini şehir hastanelerine ödeyecek. KGM ise her yüz liranın 67’sini yollara ve köprülere harcayacak. Geriye kalan 33 TL’yle de hangi bir derdine çare bulacaksa artık! (Değerli okur ben yine yoruldum. 2023 ve 2024 gelişmelerini de siz okuyun lütfen.) Dolar karşısında TL’nin hızla değersizleşmesinin gelir garantilerinin bütçe ödenek teklifleri üzerindeki yıkıcı etkilerini gördükten sonra; değerli sanatçı rahmetli Kayahan’dan alıntı yaparak yazının başlığında ‘atın bütçeyi denizlere, yalan dünya size kalsın’ demiştim.

İyi pazarlar.”

Uğur Emek, medyaya yaptığı birçok açıklamayla ‘duvara’ toslamıştı.

İşte o ayrıntılar….

Teke Tek’e katılan Emek iyice zırvalamıştı

28 Şubat’çı Fatih Altaylı’nın Teke Tek’ine çıkan ve Altaylı tarafından destek gören Uğur Emek, akla ziyan iddialarda bulunmuş ve iddialarını aynı programda konuşan Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı anında yalanlayarak doğıru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Uğur Emek aynı canlı yayında ‘Diyanet, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan dahaf fazla pay alıyor’ yalanına da başvurmuştu.

“Buralarda devlet okulu yok” demişti!

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu aynı programda akla ziyan açıklamalarını sürdüren Başkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof.Dr. Uğur Emek, “Ankara’da Yaşamkent’te oturuyorum. Buralarda artık devlet okulu yok. İnsanlar özel okula çocuklarını yollamaya mecbur ediliyor.” iddiasında bulundu. Bu açıklama üzerine yeniakit.com.tr’nin ulaştığı Uğur Emek, canlı yayında söylediği ifadelerden çark ederek “Okul yok demedim, doğru düzgün okul yok dedim” açıklamasını yapmıştı.