Reyhan şerbeti Türk usulü nasıl yapılır? Tek başına tam bir şifa deposu! Enerji için bol bol tüketin: Kat kat artıracak

Kokusunu önemsemeyip tadına odaklanırsanız bu şerbet vazgeçilmeziniz olacak hem o kadar pratik ki 1 saat içerisinde hazırlayıp acil gelen misafirlerinize bile ikram edebilirsiniz. Yanında da küçük lokumlar fena olmaz ne dersiniz?

Reyhan Şerbeti Malzemelerreyhan şerbeti

1 demet reyhan

6 çorba kaşığı şeker

2-3 tane limon tuzu

Reyhan Şerbeti Yapılışı

Reyhan ayıklanmadan yaprakları koparılmadan güzelce suyun altında yıkanır ve bu haliyle büyükçe bir kavanoza koyulur.

Bir çaydanlıkta 1 litre su kaynatılır, kaynama noktasına gelen su ocaktan alınıp kavanoza reyhanın üzerine boşaltılır.

Üzerine bir kaç tane limon tuzu ve 6 yemek kaşığı şeker ekleyin, karıştırın.

Rengini iyice salıncaya kadar bir süre bekletin.

Sonra reyhan otunu içerisinden alın.

Buzdolabına kaldırıp soğuk olarak servis yapın. Afiyet Olsun.

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