Reyhan şerbeti Türk usulü nasıl yapılır? Tek başına tam bir şifa deposu! Enerji için bol bol tüketin: Kat kat artıracak
Reyhan Şerbeti. Doğal olan içecekler benim her zaman favorim diyorsanız işte bu şerbet tam size göre, çoğunuz bilirsiniz mor renkli yaprakları olan bu bitkiyi, koku olarak çok farklı olsa da şerbeti yapıldığında nefis bir şey ortaya çıkıyor. Özellikle ramazan ayında ve yaz aylarına harika bir serinletici. Üstelik sağlık fışkırıyor Susamamak için reyhan şerbetini bol bol tüketebilirsiniz. Dev bir şifa deposu..
Kokusunu önemsemeyip tadına odaklanırsanız bu şerbet vazgeçilmeziniz olacak hem o kadar pratik ki 1 saat içerisinde hazırlayıp acil gelen misafirlerinize bile ikram edebilirsiniz. Yanında da küçük lokumlar fena olmaz ne dersiniz?
Reyhan Şerbeti Malzemelerreyhan şerbeti
1 demet reyhan
6 çorba kaşığı şeker
2-3 tane limon tuzu
Reyhan Şerbeti Yapılışı
Reyhan ayıklanmadan yaprakları koparılmadan güzelce suyun altında yıkanır ve bu haliyle büyükçe bir kavanoza koyulur.
Bir çaydanlıkta 1 litre su kaynatılır, kaynama noktasına gelen su ocaktan alınıp kavanoza reyhanın üzerine boşaltılır.
Üzerine bir kaç tane limon tuzu ve 6 yemek kaşığı şeker ekleyin, karıştırın.
Rengini iyice salıncaya kadar bir süre bekletin.
Sonra reyhan otunu içerisinden alın.
Buzdolabına kaldırıp soğuk olarak servis yapın. Afiyet Olsun.
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