Resmen çığır açacak! Elektrikli araçlarda rekor dolum süresi

Yeni Akit Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu’ndan verilen bilgiye göre, Çinli üretici Nio'nun Elektro-SUV ES8 aracıyla yarı açık bir garaja benzer bir tesise çapraz olarak girmek ve ekrandaki ‘Start power swap’ yazılı alana basmak yeterli. Bu komutla, beş metre boyundaki boşalmış akülü araç kendiliğinden, boşalmış aküyü yerde bırakarak geri geri küçük bir alana giriyor. Yaklaşık beş dakika sonra yeni ve dolu bir aküyle 500 kilometrelik bir mesafe için yola çıkabiliyorsunuz.

Benzin alma süresi kadar zaman yeterli oluyor…

Bütün işlem, benzin alma işlemi kadar sürüyor; üstelik aracınızdan dışarı adım atmanıza bile gerek kalmıyor. Çin’de, Nio’nun “Power Swap Stations” diye adlandırdığı akü değişim istasyonlarından şimdiden 860 tane var. Buralarda her gün 30 bin kadar akü değişimi yapılıyor olup bugüne değin bu türden 7,7 milyon işlem gerçekleşmiş bulunuyor.