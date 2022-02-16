Reşat Paşa Konağı nerede? Reşat Paşa Konağı ne zaman yapıldı, kim yaptı?

Reşat Paşa Konağı nerde? Reşat Paşa Konağı ne zaman yapıldı, kim yaptı? İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Reşat Paşa Konağı, Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da bilinir. Konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmış, 14 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Ahmet Reşat Paşa II.Abdülhamit döneminde Batı’da eğitimini tamamlamış ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olup, haremlik bölümü restaurant olarak kullanılmaktadır.

Reşat Paşa Konağı’na nasıl gidir?

Kadıköy bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerden Reşat Paşa Konağı adresine toplu taşıma ile nasıl gidilir burada bulabilirsiniz.Aşağıdaki toplu taşıma hatları Reşat Paşa Konağı - yakınından geçiyor

Otobüs Otobüs: 16F, 17Tren Tren:

MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK)

MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro Metro: M4

Minibüs / Dolmuş Minibüs / Dolmuş:

MİNİBÜS: C- 50

MİNİBÜS: C-50

MİNİBÜS: C-54

Reşat Paşa Konağı haritada nerede?