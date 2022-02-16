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Kültür - Sanat Reşat Paşa Konağı nerede? Reşat Paşa Konağı ne zaman yapıldı, kim yaptı?
Kültür - Sanat

Reşat Paşa Konağı nerede? Reşat Paşa Konağı ne zaman yapıldı, kim yaptı?

Baba dizisinde geçen Reşat Paşa Konağı merak edilir oldu. Baba dizisinde yer alan konak ise Reşat Paşa Konağı’dır. Peki, Reşat Paşa Konağı nerede?

Yeniakit Publisher
2022-02-16 16:12:00 - 2022-02-16 16:17:50
Reşat Paşa Konağı nerede? Reşat Paşa Konağı ne zaman yapıldı, kim yaptı?

Reşat Paşa Konağı nerde? Reşat Paşa Konağı ne zaman yapıldı, kim yaptı? İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Reşat Paşa Konağı, Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da bilinir. Konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmış, 14 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Ahmet Reşat Paşa II.Abdülhamit döneminde Batı’da eğitimini tamamlamış ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olup, haremlik bölümü restaurant olarak kullanılmaktadır.

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Reşat Paşa Konağı’na nasıl gidir?

Kadıköy bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerden Reşat Paşa Konağı adresine toplu taşıma ile nasıl gidilir burada bulabilirsiniz.Aşağıdaki toplu taşıma hatları Reşat Paşa Konağı - yakınından geçiyor

Otobüs Otobüs: 16F, 17Tren Tren: 

MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK)

MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro Metro:  M4

Minibüs / Dolmuş Minibüs / Dolmuş: 

MİNİBÜS: C- 50

MİNİBÜS: C-50

MİNİBÜS: C-54

Reşat Paşa Konağı haritada nerede?

reşat paşa konağı harita 

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