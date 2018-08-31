THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Renklerin dilinden anlıyor musunuz?

Renkler kendi dilleriyle karşınızdakine, sizin karakteriniz, firmanız, imajınız hakkında sizden önce bilgi veriyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:07
Renklerin dilinden anlıyor musunuz?

Renklerin gücü, firma imajından akılda kalıcılığa, personelin enerjisini ve verimliliğini arttırmaktan motivasyona kadar birçok unsur üzerinde etkisini gösteriyor.

Mavi renk liderliği, sınırsızlığı, verimliliği ve uzak bakışlılığı simgeler. İstikrarın da rengidir mavi. Bunun yanında insanı rahatlatıcı, sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

Yeşil ise güven verir. Ayrıca yeşil rengin yenilikler düşünmeyi kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı yapılan araştırmalarla destekleniyor.

Renk adeta bir bilim haline gelince firmalar bunu, pazarlama stratejilerinde bile kullanır oldular.

Sloganları bile var: “Renkler, kimliğinizi belirler”

Gri, bilim ve teknolojiyi simgeliyor. Metalik gri, kullanıldığı yere seçkin bir görünüm verir ve ciddiyeti temsil eder.

Motivasyon ve enerji için duvarlar açık mavi, açık yeşil, açık sarı gibi renklerle boyanıyor. Açık renkler, insanların dikkatini dağıtmayan, rahatlık ve verimlilik sağlayan renkler.

Artık renkler insanların dikkatini şekillerden daha fazla çekmektedir. Siz de evinizde, renklerin dilinden yararlanmalısınız.

Evet, renkler insanın ruh halini yansıtıyor ve etkiliyor. Sadece ruh halini değil, sağlığını ve enerjisini de etkiliyor. Renklerle tedavi, genel tedavi uygulamasını destekleyici olarak yüz yıllardır kullanılmaktadır. Meselâ, kalp rahatsızlığı ve verem şikayeti olanlara, aynı zamanda dinlendirici ve huzur veren bir renk olan yeşil renk tavsiye ediliyor.

Renklerin insan üzerindeki etkileri sebebiyle gerek giyim seçiminde gerekse yaşadığımız mekanları boyarken renk seçimine dikkat etmek gerekir. Yine mesela; yatak odası pembe, yemek odası ise yeşil renk olabilir. İş toplantısına giderken lacivert ve mavi renk giymek daha uygun olacaktır. Elbette ki, iş, yaş ve çevre bu tercihleri etkilemektedir.

Renklerin insan üzerindeki etkileri sağlık, psikoloji, alışveriş, üretim, zihinsel ve fiziksel performans gibi konularda kullanılmaktadır.

Renkler etkilerine göre kendi aralarında soğuk ve sıcak renkler olarak ayrılmaktadır.

Başlıca sıcak renkler kırmızı, turuncu, sarı; başlıca soğuk renkler ise yeşil, mavi, mor olarak bilinir.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:07
  1. renk
  2. renklerin dili

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baş dönmesini ciddiye alın!
    1. Baş dönmesini ciddiye alın!
    2. Camlar da artık ‘değişim’e ayak uydurdu
    3. İşgalci İsrail 19 Filistinliyi şehit..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    5. Göz uçuğu kör ediyor
    6. Malatya’da 4 bin 540 paket kaçak..
    7. Macron'un popülaritesi dibe vurdu
    8. FETÖ'nün "mahrem imamı" yakalandı
    9. Kayseri'de seyir halindeki otomobil..
    10. 1 terör daha silah bırakarak teslim oldu
    11. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
    12. Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın..
    13. Renklerin dilinden anlıyor musunuz?
    14. Tarihte bir ilk! Rusya Akdeniz'de..
    15. TSK'dan Münbiç'te 38. devriye
    16. İsrail askerleri Batı Şeria'daki..
    17. İran füzeleri gönderdi: Riyad ve Tel..
    18. Jet-ski denizde bomba gibi patladı!
    19. Kızamık hastalığı hakkında bilinmeyenler
    20. Sırp yıldız Adem Ljajic, Beşiktaş için..
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar