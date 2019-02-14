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Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak için kayıtlar devam ediyor

Red Bull Uçuş Günü için 1 Nisan'a kadar başvuru adresinde yer alan dijital oyunda başarılı olmak ve başvuru formunu doldurmak gerekiyor

14 Şubat 2019 Perşembe 14:22
Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak için kayıtlar devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Pilot olma hayali kuran yaratıcı ve cesur uçuş tutkunlarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 6 yıl aranın ardından İstanbul’a geri dönecek olan Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’u kanatlar altına almaya hazırlanıyor.

Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayarak havacılık tarihini yeniden yazdıkları etkinlik için başvurular, "www.redbull.com/ucusgunu" internet adresinden devam ediyor.

30 Haziran'da gerçekleştirilecek etkinlikte yer alabilmek için 1 Nisan'a kadar başvuru adresinde yer alan dijital oyunda başarılı olmak ve başvuru formunu doldurmak gerekiyor.

Uçma hayali kuran ve başvuru adımlarını tamamlayan herkesin katılabileceği etkinlikte, insan gücüyle çalışan bir uçuş aracı tasarlayacak kadar yaratıcı ve yüzbinlerin önünde şov yaparak uçmaya çalışacak kadar cesur ve eğlenceli pilotlar, takımlarını kurarak uçuş deneyimi yaşayacak.

Programda jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil aynı zamanda yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirilecek performanslarına göre de değerlendirecek.


- Birincilik ödülü pilotluk eğitimi

Red Bull Uçuş Günü’nde hem eğlenip hem eğlendirip hem de jüriyi etkileyerek birinci olacak takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak "pilotluk eğitimi" ödülünü kazanacak.

Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race’i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama şansına kavuşacak. Üçüncülük ödülü ise Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile uçuş deneyimi olacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım da dünya turu bileti ile ödüllendirilecek.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:22
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