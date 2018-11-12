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Real Madrid'e 2 şaşkınlık birden yaşanıyor!

Real Madrid'de Nacho ve Casemiro, sakatlıkları nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:22
Real Madrid'e 2 şaşkınlık birden yaşanıyor!


Real Madrid Kulübü, Celta Vigo deplasmanında 4-2 kazanılan lig maçında sakatlanan Nacho'nun sağ diz iç yan bağlarında yaralanma, Casemiro'nun ise sağ ayak bileğinde burkulma tespit edildiğini duyurdu.

Sakatlıkları nedeniyle Carlos Casemiro 19. dakikada, Nacho Fernandez 71. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

İspanyol savunma oyuncusu Nacho'nun 2 ay, Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'nun ise 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Son haftalarda sakatlıkları sebebiyle birçok futbolcusundan yararlanamayan Madrid ekibinde Dani Carvajal, Raphael Varane, Marcelo ve Jesus Vallejo da Celta Vigo maçında görev yapamamıştı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:22
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