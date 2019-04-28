Real Madrid, Rayo Vallecano'ya yenildi - Real Madrid, İspanya liginin sonuncusu Rayo Vallecano ile oynadığı maçı 1-0 kaybetti

ANKARA (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildi. Barcelona'nın şampiyonluğu garantilediği La Liga'nın 35. haftasında, puan tablosunun 3. basamağındaki Real Madrid, son sıradaki Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip, Embarba'nın 23. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazandı. 31 puana ulaşan Rayo Vallecano, 19. sıraya çıktı. Ligdeki 10. mağlubiyetini alan Real Madrid ise 65 puanda kaldı.



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