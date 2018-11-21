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Raptors son anda kazandı

- NBA lideri Toronto Raptors, Green'in bitime 0.5 saniye kala attığı basketle Orlando Magic'i 93-91 yendi

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:01
Raptors son anda kazandı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, Orlando Magic'i 93-91 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Toronto Raptors, Orlando Magic deplasmanından Danny Green'in bitime 0.5 saniye kala attığı basketle 93-91 galip ayrıldı.

18. karşılaşmasında 14. galibiyetini alan Raptors'ta Kawhi Leonard 18 sayı, 6 ribaunt, PascalSiakam 15 sayı, 9 ribaunt, maçın kahramanı Green ise 13 sayıyla oynadı.

Magic'te Evan Fournier'in 27 sayı, Nikolo Vucevic'in 14 sayı, 18 ribaunt ve Aaron Gordon'ın 16 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.


- Sonuçlar

Orlando Magic-Toronto Raptors: 91-93

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 125-118

Miami Heat-Brooklyn Nets: 92-104

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 114-118

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:01
  1. Basketbol
  2. NBA
  3. Toronto Raptors

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