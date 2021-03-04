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Gündem Ramazan’a ne kadar var? Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman ayın kaçında hangi gün?
Gündem

Ramazan’a ne kadar var? Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman ayın kaçında hangi gün?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2021? Ramazan ayı ayın açında? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman olacak? soruları üç aylara girilmesinden sonra vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kontrollü normalleşmenin de 1 Mart itibariyle başlamasıyla birlikte daha şimdiden Ramazan Bayram tatili planı yapmak isteyenler ile bu yıl Ramazan ayını daha verimli geçirmek arzusunda olanlar, Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Ramazan ayı hangi ayda? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 10:38:00 - 2021-03-04 10:42:33
Ramazan’a ne kadar var? Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman ayın kaçında hangi gün?

Diyanet 2021 yılı takvimine göre, Ramazan ve Kurban Bayramı hangi gün olduğu açkılandı. Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Ramazan 13 Nisan’da başlıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan ayı ne zaman başlayor?

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. günü hangi gün?

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

2021 yılı dini günler ne zaman?

Üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başladı. Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe günü idrak edildi.

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı ne zaman 2021?

Kurban Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar.

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