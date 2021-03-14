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Yaşam Ramazan bayramı kurban bayramı ne zaman 2021 | Resmi tatiller 2021
Yaşam

Ramazan bayramı kurban bayramı ne zaman 2021 | Resmi tatiller 2021

2021 yılı tatilleri güncel | Koronavirüs salgını sebebiyle zorlu bir yılı geride bırakan aynı stresle 2021'e 'merhaba' diyenler önümüzdeki dönemde güzel bir tatil yapmanın hayalini kuruyor. Tatil planları yapmak isteyenler ise 2021 yılı resmi tatillerini araştırıyor. Peki, ramazan bayramı ne zamana denk geliyor? Kurban bayramı hangi ay?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 01:18:00 -
Ramazan bayramı kurban bayramı ne zaman 2021 | Resmi tatiller 2021

2019 yılının son günlerinde Çin’de ortaya çıkan 2020’e tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını insanlara bir hayli stres yaşattı. Ülkemizde 30 milyona yakın insan bu hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi. Zorlu dönemin ardından 2021 yılının bir bölümünde dinlenmek isteyenler resmi tatilleri araştırmaya başladı. Peki, 2021 yılında kaç gün tatil yapılacak?

Ramazan bayramı kurban bayramı ne zaman 2021 | Resmi tatiller 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)

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