Pek çok kişi ramazan ayında kabızlık sorunundan şikayet eder. Bu sebeple kabızlığın neden yaşandığı, bu soruna karşı etkili bir kür olup olmadığı merak ediliyor.

Kabızlık niye olur?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği durum anlamına gelir. Kabızlığın bir diğer adı da konstipasyondur.

Tuvalet ihtiyacını ertelemek

Katı gıdalarla beslenmek

Fazla inek sütü tüketmek

Rektumda ya da kolonda darlık veya tıkanıklık

Rektum ya da kolon çevresindeki sinirlere ait anormallikler

Hormonal hastalıklar

Dışkılamada rolü olan kaslara ait işlev bozuklukları

Ramazan ayında kabızlığa ne iyi gelir? Ramazanda kabızlık yaşamak normal mi?

Uzmanlar ramazan ayında kabızlık yaşamanın son derece normal olduğunu belirtiyor. Ramazan ayında yaklaşık 15 saatlik orucun ardından hızlı yemek yemenin sağlığı olumsuz etkilediği uzmanlarca ifade ediliyor. Bu sebeple iftarda su ve çorbanın ardından 15 dakika ara verilmesi ardından da yemeklerin yavaş olarak tüketilmesi gerektiği belirtiliyor. Sahura kadar az az ve sık yemek yenilmesi tavsiye ediliyor.

Ramazanda yapılan bir diğer hata ise iftarın ardından su tüketimi yerine fazlaca çay, kahve içilmesi... Uzmanlar iftar ile sahur arasında 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini, sahurda da aşırı su tüketiminin doğru olmadığını ifade ediyor.

Kabızlık için etkili kür tarifi:

Bu tarifi sahurda tüketmeniz öneriliyor!

Malzemeler:

1 çay bardağı sade kefir

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı keten tohumu

1 adet kuru kayısı

1 adet kuru erik

Tüm malzemeleri blendardan geçirin ve afiyetle tüketin. İlk üç gün üst üste bu kürü tükettikten sonra gün aşırı içmeye özen gösterin.