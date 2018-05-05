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Rakıcı Aygün'den biracı İnce mesajı!

CHP'lilerin ufku alkolden öteye geçemiyor. Rakı aşığı Hüseyin Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden biracı Muharrem İnce hakkında mesaj yayınladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:02
Rakıcı Aygün'den biracı İnce mesajı!

CHP'de 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi gösterdi. İki kez Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Genel Başkan adaylığı seçimini kaybeden İnce, girdiği her seçimde Kılıçdaroğlu'nu mağlup eden Erdoğan'ın rakibi oldu.

Muharrem İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması tartışmalara neden olurken, eski CHP'li vekil Hüseyin Aygün İnce'ye sosyal medyadan gönderme yaptı.

Rakı aşığı Hüseyin Aygün, Muharrem İnce'nin Ramazan ayında bira içtiği fotoğrafı paylaşarak “Hadi Sağlınıza” ifadesini kullandı.

İşte o tweet;



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:02
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce
  4. Cumhurbaşkanı Adayı
  5. Hüseyin Aygün

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah49 dk önce
    Ya kardeşim adamların başka zayıf noktası yok herhalde, sadece biradan rakıdan vurmaya çalışıyorsunuz. Dürüst adamın başka açığı olmayınca demek ki.
  • İbrahim güvenİbrahim güven52 dk önce
    Doğduğundan beri Ramazan’da sarhoş gezen chpkklı bu ramazan camiden çıkmaz oda iyi
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