Rakibin sert futbolu Fatih Terim'i çıldırttı! Sahaya indi

Club Africain-Galatasaray maçında ev sahibi ekip oyuncularının her pozisyonda Galatasaraylı oyunculara sert müdahalelerde bulununca Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sahaya girdi ve maçın hakemini sert bir şekilde uyardı.

Club Africain oyuncularının yaptığı fauller sonrası oyun sık sık durdu.