0553 313 94 23

Rakibin sert futbolu Fatih Terim'i çıldırttı! Sahaya indi

Club Africain ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında ev sahibi takımın sert ve faullü oyunu maçta gergin anlar oluşmasına neden oldu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:22

Club Africain-Galatasaray maçında ev sahibi ekip oyuncularının her pozisyonda Galatasaraylı oyunculara sert müdahalelerde bulununca Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sahaya girdi ve maçın hakemini sert bir şekilde uyardı.

Club Africain oyuncularının yaptığı fauller sonrası oyun sık sık durdu.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • sahinsahin48 dk önce
    yok artik yeter bu terim gitsin yau .!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye ve Zambiya arasında dev anlaşma
  1. Türkiye ve Zambiya arasında dev anlaşma
  2. Mısır gevreği kullanılarak yapılan..
  3. Bambu nasıl yetiştirilir?
  4. Çam mantarı nasıl bir bitkidir?
  5. Bebeklerde iştahsızlık nedenleri..
  6. Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse..
  7. Bebeklerde kulak akıntısı neden olur?
  8. Rakibin sert futbolu Fatih Terim'i..
  9. İkiz bebek anneleri için tavsiyeler
  10. Soylu'dan net mesaj: Daha yeni başladık
  11. ABD'nin küstah tehdidine tokat gibi..
  12. Fenerbahçe'nin rakibi Benfica'da şok..
  13. ABD'desilahlı saldırı: 5 ölü
  14. Bebeklerde pişik tedavisi nasıl yapılır?
  15. Suriyeli mülteciler ülkelerine geri..
  16. Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk..
  17. Meksika'da silahlı saldırı: 5 ölü, 3..
  18. Şok eden görüntü! Bulana ödül verilecek
  19. Çocuğun burun temizliği nasıl..
  20. Cezayir'den flaş açıklama: 29..
FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
Ağızları açık bırakan olay! Kızı doğan baba Nüfus Müdürlüğü'nde şoku yaşadı
Ağızları açık bırakan olay! Kızı doğan baba Nüfus Müdürlüğü'nde şoku yaşadı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!