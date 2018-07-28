Rakibin sert futbolu Fatih Terim'i çıldırttı! Sahaya indi
Club Africain ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında ev sahibi takımın sert ve faullü oyunu maçta gergin anlar oluşmasına neden oldu.28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:22
Club Africain-Galatasaray maçında ev sahibi ekip oyuncularının her pozisyonda Galatasaraylı oyunculara sert müdahalelerde bulununca Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sahaya girdi ve maçın hakemini sert bir şekilde uyardı.
Club Africain oyuncularının yaptığı fauller sonrası oyun sık sık durdu.
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