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Rakamlarla bebeğinizin sağlıklı gelişimi

Zamanında doğan bir bebek 3-3,5 kg. ağırlığındadır.

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:36
Rakamlarla bebeğinizin sağlıklı gelişimi


Doğumdan sonra ilk 3-4 gün bebek, doğum tartısının %6-10’unu, yani 180-300 gramını kaybeder. Yaklaşık olarak hayatının 10. gününde bebek doğum tartısına ulaşır. Bundan sonra bebeğin tartısı beslenmesiyle orantılı olarak düzenli olarak artar. Bebek belli aralıklarla tartılır ve boyu ölçülür.

İlk 6 ayında bebek, günde 20-30 gr., haftada 150-250 gr., ayda 600-900 gr. bir artış gösterir. Beşinci ayda bebek doğum tartısının iki katına ulaşır. İkinci 6 ayda büyüme yavaşlar, günlük tartı artışı 15-20 gr., haftada 100-150 gr., ayda 400-600 gr.’a düşer. Bir yaşındaki bir bebeğin tartısı, doğum tartısının 3 katına (9-10,5 kg.) ulaşır.

Zamanında doğmuş bebeğin boyu 48-52 cm’dir. İlk 3 ayda bebeğin boyu 10 cm. uzar, ikinci 3 ayda 7 cm , üçüncü 3 ayda 5 cm. dördüncü 3 ayda 3 cm. uzama gösterir. Bir yaşına gelmiş bir bebek doğum boyunun %50’si oranında bir uzama göstererek 75 cm.’ye ulaşır.

Kızların kilo ve boyu

En az En fazla

1 aylık bebek..... 2950 gr.....50 cm 5400 gr.......59 cm
2 aylık bebek.......3500 gr..... 52.5 cm 6400 gr.......62 cm
3 aylık bebek.....4000 gr......54 cm 7200 gr........64.5 cm
4 aylık bebek.......4500 gr......56 cm 8000 gr.........67.5 cm
5 aylık bebek.....5000 gr......57.5 cm 8700 gr........70 cm
6 aylık bebek..... 5400 gr.......59 cm 9250 gr........72 cm
7 aylık bebek.....5800 gr......60.5 cm 9800 gr........73 cm
8 aylık bebek.......6150 gr......61.5 cm 10350 gr.......75 cm
9 aylık bebek.....6500 gr......62.5 cm 10800 gr.......77 cm
10 aylık bebek.......6750 gr......63.5 cm 11200 gr........78.5 cm
11 aylık bebek.....7000 gr......65 cm 11700 gr.......79.5 cm
12 aylık bebek.......7200 gr......66 cm 12000 gr.......81 cm

Oğlanların kilo ve boyu

En az En fazla

1 aylık bebek........3000 gr.....51 cm 5750 gr........59.5 cm
2 aylık bebek......3600 gr.....53 cm 6600 gr.......62.5 cm
3 aylık bebek........4150 gr.....55 cm 7500 gr.......65 cm
4 aylık bebek......4600 gr.....57 cm 8250 gr.......67.5 cm
5 aylık bebek........5100 gr.....58 cm 9000 gr.......70 cm
6 aylık bebek......5500 gr.....60 cm 9600 gr.......72.5 cm
7 aylık bebek........6000 gr.....62 cm 10250 gr......75 cm
8 aylık bebek......6300 gr.....63 cm 10900 gr.....77 cm
9 aylık bebek........6700 gr.....64.5 cm 11300 gr......78.5 cm
10 aylık bebek......6950 gr.....66 cm 11900 gr......80 cm
11 aylık bebek........7200 gr.....67.5 cm 12200 gr.......81.5 cm
12 aylık bebek......7450 gr.....68.5 cm 125000 gr.....82.5 cm

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:55
  1. bebek boyu kaç olmalı
  2. bebek ağırlığı
  3. bebek sağlığı
  4. sağlıklı gelişim

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