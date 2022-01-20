Rahmi Uygun kimdir? Rahmi Uygun yakalandı mı?

İstanbul Kartal’da tam bir vahşet yaşandı. Gün geçmiyor ki bir kadın cinayeti haberi gelmesin. İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire olduğu belirtilen Ömür Erez su içtiği sırada bir saldırgan tarafından başından silahla vuruldu. Peki hemşire Ömür Erez’i vuran Rahmi Uygun gözaltında mı?

Rahmi Uygun kimdir?

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

Rahmi Uygun yakalandı mı?

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

Rahmi Uygun tarafından katledilen Ömür Erez

Ömür Erez nasıl öldü? Ömür Erez'in katili mi?

Ömür Erez’in katledilmesine İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıkalamda ; "Bugün saat 13.45 sıralarında Kartal ilçemiz Yunus Mahallesi Topselvi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen şüpheli Rahmi Uyun adlı şahsın, silahla ateş ederek yaraladığı Hemşire Ömür Erez kaldırıldığı hastanede maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Olayın firari şüphelisi Rahmi Uyun adlı şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliye ait arşiv araştırmasında "Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik" suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.