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Quaresma dikkat çeken Şenol Güneş itirafı: İyi başlamadı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansıyla siyah-beyazlı taraftarın sevgisini kazanan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Şenol Güneş ile ilişkilerinin iyi başlamadığını; ancak sonra birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:52
Quaresma dikkat çeken Şenol Güneş itirafı: İyi başlamadı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş ile ilişkilerinin iyi başlamadığını; ancak sonra birbirlerini çok sevdiklerini söyledi. Beşiktaş, Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile yapılan özel röportajı "Quaresma ile anılar" adıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

"Şampiyonluk kutlamalarını unutamam"

Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'in çalıştığı özel hocalardan biri olduğunu vurguladı. İstanbul Boğazındaki şampiyonluk kutlamalarını unutamadığını söyleyen Portekizli yıldız, mezara kadar Beşiktaş'ı sevmeye devam edeceğini bildirdi.

"İnönü Stadı çok özel bir yer"

İnönü Stadının kendisi için çok özel bir yer olduğunun altını çizen 35 yaşındaki futbolcu, "Vodafone Park'ta da kendimi çok iyi hissediyorum ama eski statta yaşadığım duygular çok özel. Sanki eski statta rakiplere daha fazla baskı oluşturuyorduk" dedi.

"Ben ve Ronaldo hayallerimize ulaştık"

Portekizli yıldız, "Ben ve Cristiano Ronaldo hayallerimize ulaştık. Ronaldo, her geçen gün üstüne koyan bir oyuncu. Hala saf duygularla devam eden bir arkadaşlığımız var. Bu kolay bir şey değil. Bu duruma şapka çıkarılması gerekiyor. Porto ve Beşiktaş benim için çok özel kulüpler. Ölene kadar kalbimde olacak bu iki kulüp. İki takımın da formasını büyük bir onurla giydim. Mezara kadar bu iki kulübü sevmeye devam edeceğim" dedi.

"Allah'a şükrediyorum"

Barcelona'da oynamanın çocukluk hayali olduğunu açıklayan Quaresma, "Çocukluk hayalim fotoğraftaki gibi gerçekleşti. Çok büyük yıldızlarla oynadım. İstediğim gibi gitmedi ama hayalim de gerçek oldu. Gerçek olan hayallerim için Allah'a şükrediyorum. Figo idolüm olan bir oyuncuydu. Uzun yıllar onu izleyip ondan esinlendim. Büyük oyunculardan kurulu Real Madrid'e karşı oynamak da hayalimde ve onu da Barcelona formasıyla gerçekleştirdim. Çok güzel şeyler yaşadım" açıklamasında bulundu.

(Trtspor)

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:52
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Barcelona
  4. Portekiz
  5. Real Madrid
  6. Şenol Güneş
  7. Quaresma
  8. Ronaldo

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