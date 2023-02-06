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Aktüel Putin'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı
Aktüel

Putin'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Rusya Lideri Vladimir Putin, 7,4 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 11:34:00 -
Putin'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajını iletti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle telgraf gönderdi.

Putin'in Erdoğan'a mesajında, "Ülkenizde meydana gelen depremin yol açtığı çok sayıdaki can kaybı ve büyük yıkımlar nedeniyle derin başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, felaket sonucu yaralananlar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim. Bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

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