Pusu kurup kardeşini 5 el ateş ederek öldüren ağabey ‘kasıt yok’ dedi, ağırlaştırılmış müebbet yedi

Olay, 22 Temmuz 2025’te saat 08.00 sıralarında Esadiye köyünde meydana geldi. Muhammet Zeytin, aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kardeşi Hızır Zeytin’in evinin önünde beklemeye başladı. Muhammet Zeytin, evinden çıkan kardeşine otomobiline bindiği sırada pompalı tüfekle 5 el ateş açtı. Hızır Zeytin hayatını kaybetti, canı ağabeyi kaçtı.

Ormana kaçan katil ağabeyin yeri termal kameralı dronla tespit edildi. 2 komando timi ve 4 asayiş timi ile bölgeye operasyon yapıldı. Zeytin, olaydan 16 saat sonra yakalandı.

MİRASTAN DAHA FAZLA HİSSE TALEP ETMİŞ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeytin hakkında, 'Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, baba A.Z.'nin 2022 yılında hayatını kaybetmesinin ardından aile içerisinde zaman zaman miras nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladığı, Muhammet Zeytin'in mirastan daha fazla hisse talep etmesi nedeniyle kardeşler arasında mal paylaşımının yapılamadığı belirtildi. Olaydan bir gece önce kendi aracını, bitişiğinde oturan kardeşinin evinin önüne, aracını çıkarmasını engelleyecek şekilde park eden Muhammet Zeytin'in sabah evden çıkarak aracına binmek isteyen Hızır Zeytin'e peş peşe 5 el ateş ettiği kaydedildi.

PANİK SONUCU 5 EL ATEŞ ETMİŞ

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada da kendini korumak amacıyla hareket ettiğini ve öldürme amacıyla ateş etmediğini iddia eden tutuklu sanık, olayda kasıt olmadığını, kardeşini 2 defa evden uzaklaştırmaya çalıştığını iddia ederek, “Panik ve refleksle 5 el ateş ettim. Beraatimi talep ederim” dedi.

Ölen Hızır Zeytin’in eşi Ö.Z. ile oğlu İ.H.Z. şikayetlerinin devam ettiğini söylerken, aile avukatı da olay yeri inceleme raporu ve diğer tüm delillerin, sanığın olaydan bir gün önce yaptığı hazırlıkların kardeşini öldürmeyi planladığını gösterdiğini ve soğukkanlılıkla olayı gerçekleştirdiğini belirterek ‘Kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Muhammet Zeytin’in, eşi ve oğlunun gözü önünde kardeşini canavarca hisle öldürdüğünü söyleyen avukat, sanığın daha önce de kardeşi Hızır Zeytin'e bıçakla saldırdığını belirterek, bu suçtan da ayrıca cezalandırılmasını istedi.

AVUKATI ‘HAKSIZ TAHRİK’ İNDİRİMİ İSTEDİ

Sanık avukatı ise müvekkilinin kastının olmadığını öne sürüp, kardeşinin en son arabaya gittiğini gördüğünü, bu sırada da silahın ağzına mermi verildiği sesini duyduğunda endişelenip, kaç el ateş ettiğini fark etmediğini iddia ederek, ‘haksız tahrik’ indirimi beratını talep etti.

Savcı ise tutuklu sanık Muhammet Zeytin’in, kardeşi Hızır Zeytin'in kendisinden habersiz işe gitmesini engellemek için aracını gece vaktinde kardeşinin aracının önüne çapraz şekilde park ettiğini, tüfeğini dolduran ve kardeşinin evden çıkmasını bekleyen sanığın olayı tasarlayarak yaptığını kaydederek, ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının yoğunluğu nazara alınarak, Muhammet Zeytin’i 'Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, cezada indirim uygulamadı.