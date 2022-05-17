PTT’ler 19 Mayıs’ta açık mı? 19 Mayıs Perşembe postaneler açık mı kapalı mı?

Dini ve milli bayramlarda kamu kurum ve kuruluşları kapalı olmakta. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil. Vatandaşlar, resmi tatilde bankalar, noterler, nüfus müdürlükleri ve PTT'nin açık olup olmadığını merak ediyor.

19 Mayıs Perşembe PTT açık mı?

19 Mayıs Perşembe günü, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Bu kapsamda noter ve PTT'ler de 19 Mayıs'ta kapalı olacak kurumlar arasında.

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar PTT’lerde işlemlerini tamamlamayanlar bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2022 Cuma gününü beklemek durumunda olacaklar.