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Aktüel PTT'den “Anıt Ağaçlar” konulu anma pulu ve ilkgün zarfi
Aktüel

PTT'den “Anıt Ağaçlar” konulu anma pulu ve ilkgün zarfi

PTT AŞ tarafından "Anıt Ağaçlar" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 26 Ocak 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 11:23:00 -
PTT'den "Anıt Ağaçlar" konulu anma pulu ve ilkgün zarfi

PTT AŞ 26 Ocak 2023 tarihinde "Anıt Ağaçlar" konulu 2x10 TL bedelli (36x52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30 TL bedelli ilkgün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Anıt Ağaçlar 26.01.2023 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.

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