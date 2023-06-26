Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu uyardı: Erkekleri hedef alıyorlar

Batı fonları tarafından desteklenen LGBT dernekleri toplumun huzurunu ve ahlakını bozmak için çalışıyor.

Bu konuya dikkat çeken Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun anlattıkları ise durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

Civelekoğlu, "Bir cinsiyetsizlik akımı başlatıldı. Bu akım erkekleri hedef almış durumda, bu akımın karşısında durabilecek olan erkeklerdir. Geçen bir danışmanımla konuşuyorum. Hocam biz muhafazakar bir aileyiz. Oğlumun bir kız arkadaşı olduğunu duyunca sevindim diyor. Oh gey değişmiş diye sevinmiş, Yani öyle bir hale düştük ki, eskiden oğullarına evli olmadığı halde kız arkadaşı yakıştıramayan aileler kız arkadaşı olduğunu duyunca şimdi oh diye seviniyor." diyerek tehlikeye dikkat çekti.