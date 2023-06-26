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Aktüel Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu uyardı: Erkekleri hedef alıyorlar
Aktüel

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu uyardı: Erkekleri hedef alıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-06-26 19:58:00 -

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, toplumun başına bela olan LGBT'lilerin nasıl bir toplumsal yıkıma neden olduğunu açıkladı.

Batı fonları tarafından desteklenen LGBT dernekleri toplumun huzurunu ve ahlakını bozmak için çalışıyor.

Bu konuya dikkat çeken Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun anlattıkları ise durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

Civelekoğlu, "Bir cinsiyetsizlik akımı başlatıldı. Bu akım erkekleri hedef almış durumda, bu akımın karşısında durabilecek olan erkeklerdir. Geçen bir danışmanımla konuşuyorum. Hocam biz muhafazakar bir aileyiz. Oğlumun bir kız arkadaşı olduğunu duyunca sevindim diyor. Oh gey değişmiş diye sevinmiş, Yani öyle bir hale düştük ki, eskiden oğullarına evli olmadığı halde kız arkadaşı yakıştıramayan aileler kız arkadaşı olduğunu duyunca şimdi oh diye seviniyor." diyerek tehlikeye dikkat çekti.

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