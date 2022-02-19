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Gündem Profesörden korkutan deprem açıklaması: Aklı olan evini bırakıp kaçsın
Gündem

Profesörden korkutan deprem açıklaması: Aklı olan evini bırakıp kaçsın

Beklenen Marmara depremi için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Cenk Yaltırak "Tedbirler almıyorsanız, Marmara'yı ve evinizi bırakıp gidin" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 15:14:00 -
Profesörden korkutan deprem açıklaması: Aklı olan evini bırakıp kaçsın

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye, Kent Konseyi ve Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen " Geçmişten Geleceğe Marmara Depremleri" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara bölgesinin deprem riskinde olduğunu söyleyip uyarılarda bulunarak, " Tedbirler almıyorsanız, Marmara'yı ve evinizi bırakıp gidin" dedi.

Bandırma’da düzenlenen " Geçmişten Geleceğe Marmara Depremleri" konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırakönemli uyarılarda bulundu. Depreme karşı önlem ve tedbir almazsanız Marmara'yı ve evlerinizi bırakıp gidin diyen Prof. Dr. Yaltırak, " Geliyoruz bakıyoruz salon bomboş. Yani ölüme razıyız. Razı geliyoruz. İşin kötü yanı doktor da razı geliyor. Doktorda bizi masada bıraktı.

O zaman başka bir çare yolu öneriyorum, aklı başında olan Marmara’dan gitsin. Ne mal bıraksın, ne mülk bıraksın, hepsinin değeri varken hepsini satsın gitsin.
Kendisi için, ailesi için çocukları için. Yok ben buradan gidemem, bunların hepsi hikaye. Nasıl kanser olduğunuzda kemoterapiyi alma zorunda hissediyorsanız kendinizi bu da öyle bir şey.

Kötü bir şey ama gerçek yani. Onun için gerçekten kaçmayın yüzleşin gerçekle. Tedbirler alın, önlemler alın. Yenileyeceksiniz, yeniliyemiyorsanız bırakın gidin. Ölmeyin. Tabut almadı ya ev aldık. Kirada oturanlar hiç oturmasın. Nem olmuşsa, sutunlara su almışsa, en alt katlar nem almışsa, karnabahar gibi olmuşsa duvarlarınız oturmayın yani. Bina içeriden çürümüştür yani. Çaresiz değilsiniz, asıl çaresizliği kendiniz yapıyorsunuz. Tedbir alın bilimi doğru takip edin" şeklinde konuştu.

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