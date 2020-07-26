Prof. Ramazan Ayvallı: İstanbul'un fethi kadar tarihi bir hadise

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Emekli Hadis Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Ayasofya'nın Camii olarak yeniden ibadete açılmasını Yeni Akit'e değerlendirdi. "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması İstanbul'un fethi kadar tarihi bir hadise." diyen Prof. Ayvallı, "86 sene Camii olarak kullanılmayan bu mukaddes yapının tekrar camiye çevrilmesi tarihi bir hadisedir. Burada Danıştayın kahraman hukuk adamlarına ve sayın Cumhurbaşkanımıza millet olarak şükranlarımızı, minnetlerimizi, takdirlerimizi, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dünyada hiçbir devlet tapuları değiştiremez. Ayasofya'nın tapu sahibi Eb-ul Fetih Sultan Muhammed Han'dır. Bu kaydı değil bir bakan, başbakan ya da bakanlar kurulu, vakıf sahibinin çocukları bile değiştiremezler. Dünyadaki bütün hukuklarda da bu böyle yazılıdır." ifadelerini kullandı.

'Ayasofya bize Efendimiz (SAV)'ın emanetidir'

Prof. Ayvallı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)ın İstanbulla ilgili Hadis-i Şerif'ine dikkat çekerek, "Ayasofya bize Peygamber Efendimiz (SAV)'ın da emanetidir. Çünkü Efendimiz (SAV), 'Konstantine'nin fethi olacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir' buyurmuştur. Burası Fatih Sultan Mehmet Han'ın özel mülküdür. Bir vakıf kurmuştur, vakfa vakfetmiştir. Dolayısıyla bu vakfın kıyamete kadar Camii olarak kalması lazımdır." diye konuştu.