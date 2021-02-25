Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok

Haber Türk'te canlı yayın konuğu olan Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, İsrail'in Ortadoğu'da önemli bir rolü olduğunu ve Türkiye'nin İsrail ile normalleşmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Oktav, "2020'ye geldiğimizde İsrail'in eli daha da güçlendi. İsrail Basra Körfezi'ne nüfuz etti. Mısır'ı da çok rahatsız ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte hareket ediyorlar. Şimdi burada İsrail çok önemli bir aktör haline geldi. Türkiye'nin Ortadoğu'da bundan rahatsız olduğunu düşünüyorum. İsrail ile sürtüşme Türkiye'nin Ortadoğu politikasına zarar verdi. İsrail hiç bir ülkeye benzemiyor. İnanılmaz enterasan bir ülke İsrail. Bence Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok." dedi.

Mavi Marmara olayı

31 Mayıs 2010'da, sabahın erken saatlerinde, 6 uluslararası sivil toplum kuruluşunun organize ettiği 6 bin tonluk insani yardım, İsrail ablukası altındaki Gazze yolundaydı.

5 gemilik filo, insani yardımla birlikte 750 yardım gönüllüsünü de taşıyordu. 37 ülkeden gelen gönüllüler arasında milletvekilleri, uluslararası basın mensupları, sanatçılar ve Nobel Barış ödüllü aktivistler de vardı.

Ancak Mavi Marmara gemisi öncülüğündeki 5 sivil yardım gemisi uluslararası sularda İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

Türk vatandaşı 10 yardım gönüllüsü hayatını kaybetti

İsrail askerleri sivillerin üzerine ateş açarak gemilere baskın yaptı. Yardım gönüllüleri İsrail askerlerine direnmeye çalıştı. Ancak Türk vatandaşı 10 yardım gönüllüsü hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

Filolarda bulunanlar hiç bir yasal dayanak olmaksızın hapsedildi. Gözaltına alınanlar işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Yaralılara kelepçe takıldı, bazı yaralılar günlerce hücrelerde bekletildi. Şahsi eşyalarına el konuldu, bazıları tahrip edildi.

Yüzlerce gönüllüyü Gazze’ye yardım götürmeye sevk eden şey, İsrail’in Gazze’de yaşattığı insani kriz durumuydu. İsrail'in 1990’lı yıllardan itibaren Filistinlilere kendi topraklarında uyguladığı seyahat kısıtlaması, 2007 yılında Gazze’ye yönelik havadan, karadan ve denizden yürüttüğü bir ablukaya dönüştü. 2008 yılında İsrail ordusunun Gazze’ye saldırısıyla Gazze’deki tüm yaşam kaynakları yerle bir oldu, tarım arazileri, okullar, iş yerleri ve evler yerle bir edildi.