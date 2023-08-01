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Biyografi Prof. Dr. Orhan Baş kimdir? Orhan Baş hangi üniversitenin rektörü?
Biyografi

Prof. Dr. Orhan Baş kimdir? Orhan Baş hangi üniversitenin rektörü?

Yeniakit Publisher
2023-08-01 23:29:00 -
Prof. Dr. Orhan Baş kimdir? Orhan Baş hangi üniversitenin rektörü?

Resmi Gazete’de yayımlanan rektör atamalarının ardından pek çok kişi “Orhan Baş kimdir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Ordu Üniversitesi rektörü kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Baş getirildi. Peki, Orhan Baş kimdir?

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Anatomi Anabilim Dalında görev yapan Orhan Baş, eğitimini İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nde aldı ve 1998 yılında mezun oldu.

Uluslararası dergilerde 68 makalesi yayımlanan Orhan Baş'ın ulusal dergilerde de 28 makalesi yer almıştır ayrıca 64 yurtiçi, 30 yurt dışı poster bildirisi ve beş adet kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır.

Araştırma alanları ise şu şekildedir:

 Neuroanatomi, cerebrum, cerebellum, pons, bulbus, mesencephalon ve periferik sinir sistemi anatomisi ve neuronal yapısı. Gros anatomi. Üst ve alt ektremite periferik yapıları, kas ve eklem sistemleri anatomisi ve varyasyonları. Antropometri, cerebral palsili, çocuklar ve çeşitli spor branşlarında sporcuların antropometrik özellikleri, bu özelliklerin güç ve denge üzerin etkisi. Stereoloji. Çeşitli organların, yapıların ve bu yapılar üzerinde oluşabilen kitlelerin hacim ölçümlerinin hesaplanması. Mikroskobik anatomi. Çeşitli organ ve dokuların histolojik ve histopatolojik olarak incelenmesi. Elektro manyetik alan. Elekromanyetik alanın doku ve organlarda oluşturduğu değişikliklerin incelenmesi.
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