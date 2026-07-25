Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan hicri 91’inci yılında yâd edilecek

Türk-İslâm Edebiyatı alanındaki akademik çalışmaları, edebî üslubuyla gönüllerde yer edinen ve etkisini bugün de sürdüren sohbetleri, ilmî, irfânî, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan son devrin İslâm âlimlerinden Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan (Rh.a), doğumunun hicrî 91. yıl dönümünde Elazığ'da anılıyor. Mahmud Es'ad Coşan Vakfı tarafından düzenlenen Sabah Namazı ve İşrak İbadeti Buluşması'nın dördüncüsü, 13 Safer 1448 / 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazı vaktinde başlayacak ve işrak namazıyla tamamlanacak. Buluşmaya yirmi binin üzerinde katılım bekleniyor.

Program; sabah namazı, Kur'ân-ı Kerîm tilâveti, zikir programı, hatm-i hâcegân ve duanın ardından kılınacak işrak namazından oluşacak. Etkinlik alanına kurulacak büyük platform, programın meydanın her noktasından takip edilebilmesini sağlayacak. Katılımcıları ayrıca sürpriz gösteriler bekliyor; program boyunca ikramlar sunulacak ve buluşmaya özel hediyeler dağıtılacak.

Harput'tan Şehir Merkezine

Vakıf, bu yılki buluşmayı Elazığ'ın tarihî ilim ve irfan merkezi Harput'ta düzenlemeyi planlamıştı. Ancak dünyanın dört bir yanından gelen yoğun katılım talebi üzerine program, daha geniş bir alana sahip olan şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na alındı. Meydan, seher vaktinde on binlerce kişiyi aynı safta buluşturacak açık bir ibadet alanı olarak programa ev sahipliği yapacak.

Buluşma, 2023 yılında Çanakkale'de Mahmud Es'ad Coşan Sempozyumu bünyesinde başlamış; 2024 ve 2025 yıllarında Gelibolu Azebler Namazgâhı'nda sürdürülmüştü. Vakfın "Doğuş" adını verdiği buluşma, dördüncü yılında ilk kez Anadolu'ya taşınıyor. Vakıf, programın her yıl farklı bir şehirde düzenlenmesini; Coşan'ın hayatı boyunca savunduğu ilim, irfan ve hizmet anlayışının Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüldaşlarla, bulundukları yerde buluşturulmasını hedefliyor.

Üç Yılda Binlerce Katılımcı

Buluşma, başladığı günden bu yana istikrarlı biçimde büyüdü. 2023'te Çanakkale'de yaklaşık bin beş yüz kişiyi bir araya getiren ilk program, 2024'te Gelibolu Azebler Namazgâhı'nda yaklaşık beş bin katılımcıya ulaştı.

Doğumun hicrî 90. yıl dönümüne denk gelen 2025 buluşmasında ise Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen on binin üzerinde misafir, beş yüze yakın görevlinin hizmetiyle seher vaktinde aynı safta buluştu.

Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan (Rh.a) Kimdir?

M. Es'ad Coşan, 13 Safer 1357 / 14 Nisan 1938 tarihinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Ailesi, 1942'de çocuklarının tahsili için İstanbul'a göç etti. Vefa Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümünü 1960 yılında bitirdi.

Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde asistanlığa başlayarak akademik hayata adım attı. 1965'te doktorasını tamamladı; 1972'de "Hacı Bektaş Velî ve Makâlât" adlı teziyle doçent, 1982'de "Matbaacı İbrahim-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiyye" adlı takdim teziyle profesör unvanını aldı. 1974 yılından emekli olduğu 1987'ye kadar aynı fakültenin Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü; yedi doktora ve çok sayıda lisans tezi yönetti.

İrşad faaliyetleri ile sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla 1987'de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Seleflerinin başlattığı hadis derslerini Türkiye'nin birçok ilinde yaygınlaştırdı; eğitim, kültür, yardımlaşma, sanat ve yayın alanlarında birçok çalışmanın başlamasına önayak oldu. Çok sayıda kitap ve makale kaleme aldı. Avrupa, ABD, Türkistan ve Avustralya'ya defalarca giderek eğitim programlarına katıldı.

Avustralya'da bir cami açılışı için bulunduğu seyahat esnasında, 10 Zilkâde 1421 / 4 Şubat 2001'de bir trafik çarpışması neticesinde Hakk'a yürüdü. Naaşı Türkiye'ye getirildi; 9 Şubat 2001'de Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına yüz binlerce talebe ve seveni katıldı. Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Katılım ve Kayıt

Buluşma herkese açıktır ve katılım ücretsizdir. Alan düzeni, ulaşım ve ikram planlaması için önceden kayıt yapılması önemle rica olunur. Kayıtlar yad.mec.org.tr adresinden alınmaktadır. Program hakkında güncel bilgilere mec.org.tr/faaliyetler/israk-ibadeti sayfasından ulaşılabilir.