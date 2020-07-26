Prof. Dr. Ali Erbaş, heyecanını Yeni Akit'e anlattı: Sultan Fatih Han'ın ruhu şad olsun

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Tabii ki 86 yıllık özlemin vuslata kavuşma anını yaşadığımızdan dolayı çok heyecanlandık. Bu ana bizzat şahit olduğum için de Rab'bime sonsuz şükrediyorum. İstanbul'un fatihi Sultan Fatih Han'ın ruhu şad olsun." dedi.

86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde kılınan tarihi Cuma Namazı'nın imamı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaşadığı heyecanı Yeni Akit'e anlattı. Prof. Erbaş, "Tabii ki 86 yıllık özlemin vuslata kavuşma anını yaşadığımızdan dolayı çok heyecanlandık. Bu ana bizzat şahit olduğum için de Rab'bime sonsuz şükrediyorum. İstanbul'un fatihi Sultan Fatih Han'ın ruhu şad olsun. Sadece ülkemizde değil yurtdışında da milyonlarca Müslüman büyük bir coşku yaşadı. Bundan sonra hocalarımızla birlikte Ayasofya'nın milletimize ibadet etme hizmetini yerine getirirken ilmi çalışmalarımıza da en güzel şekilde devam edeceğiz. Rab'bim Ayasofya'yı ziyaret eden insanlara hidayet nasip eylesin" dedi.