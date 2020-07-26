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Prof. Dr. Ali Erbaş, heyecanını Yeni Akit'e anlattı: Sultan Fatih Han'ın ruhu şad olsun

Ayasofya Camii'indeki tarihi Cuma Namazı'na İmamlık eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaşadığı heyecanı Yeni Akit'e anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 10:25:00 -
Prof. Dr. Ali Erbaş, heyecanını Yeni Akit'e anlattı: Sultan Fatih Han'ın ruhu şad olsun

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Tabii ki 86 yıllık özlemin vuslata kavuşma anını yaşadığımızdan dolayı çok heyecanlandık. Bu ana bizzat şahit olduğum için de Rab'bime sonsuz şükrediyorum. İstanbul'un fatihi Sultan Fatih Han'ın ruhu şad olsun." dedi.

86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde kılınan tarihi Cuma Namazı'nın imamı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaşadığı heyecanı Yeni Akit'e anlattı. Prof. Erbaş, "Tabii ki 86 yıllık özlemin vuslata kavuşma anını yaşadığımızdan dolayı çok heyecanlandık. Bu ana bizzat şahit olduğum için de Rab'bime sonsuz şükrediyorum. İstanbul'un fatihi Sultan Fatih Han'ın ruhu şad olsun. Sadece ülkemizde değil yurtdışında da milyonlarca Müslüman büyük bir coşku yaşadı. Bundan sonra hocalarımızla birlikte Ayasofya'nın milletimize ibadet etme hizmetini yerine getirirken ilmi çalışmalarımıza da en güzel şekilde devam edeceğiz. Rab'bim Ayasofya'yı ziyaret eden insanlara hidayet nasip eylesin" dedi.

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Yorumlar

Nasıl yani

Niye ataturke lanet fatihe dua, çünkü domurecehiniz istismar edeceğiniz yer orası, fatih padişahtı atatürk değil, sistemi kurup halkı köleleştirme derdiniz dinide asa olarak kullan ohh ne güzel size dünya cennet halka ise cehennem, siz Allahın sizi affedeceginimi sampiyonuz, bu arada kuran-i kerim ruhban sınıfını reddeder ki siz ruhban sinirisiniz çünkü maaş alıp namaz KILDIRAN Allah katında kesinlikle makbul değil haramdır, ayet kimin yanına gidelim, senden hiçbir karşılık beklemeyenlerin yanına gidin doğru yol uzeri olanlar onlardır. Kuran-i kerim din sınıfını kötü olarak görür bir başka ayet din sınıfı sizin mallarınızı tika başa yerlerde sizi Allaha götüreceğiz diye Allah yolundan alıkoyarlar, riyakar olduğunuzu kuran-i kerim tasdikliyor
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