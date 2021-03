Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü ve Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün eşi Saime Belkız Akgündüz Hakk'a yürüdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile acı haberi duyuran Ahmet Akgündüz, Belkız hanımefendinin Perşembe günü (yarın), Beykoz Elmalı Köyü Esma'ül-Hüsna Camii'nde; ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazıyla aynı bölgedeki aile kabristanına defnedileceği bilgisini de paylaştı.

Akgündüz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Muhterem eşim Saime Belkız Hanımefendi'yi Hakk'ın rahmetine uğurluyoruz. 1. 1.1960 tarihinde dünyaya gelen ve bütün hayatını Kur’an öğretmeye ve Kur’an hakikatlarının neşrine vakfeden Muhterem Eşim Belkız Hanımı 3.3.2021 tarihinde Saat 16:40’da Hakk’ın rahmetine uğurladık. Kendisi, âlime, fâzıla ve her ay Mecmû‛at’ül-Ahzâbı, her hafta Büyük Cevşen’in tamamını ve her gün Cevşeni hatmedecek kadar takvâ sahibesi idi. 42 yıllık evliliğimizde gece kıyâmına kalkmadığını hatırlamıyorum. İlim, araştırma, Kur’an’a ve İslam’a adadığım hayatımda onu çok ihmal eyledim ve çok hatalar yaptım. Rabbim onu affeyleyip Cennetinde mukim eylesin İnşaallah.

Muhterem eşim, yarın yani perşembe günü Elmalı (Beykoz) köyündeki Esma'ül-Hüsna Camii'nde ikindi namazının arkasından cenaze namazı kılındıktan sonra aynı yerdeki aile kabristanlığuna defnedilecektir. Ruhuna Fatiha ve Yasin bekliyoruz."