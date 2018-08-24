Prim teşviki verilsin nefesimiz olsun

EKONOMİ SERVİSİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlenen istişare toplantısına katılan tekstil sektörünün temsilcileri hükümete, “SGK primlerinde indirim yapılırsa, hem istihdama hem ihracata katkımız artar” mesajını verdi. Tekstil, hazır giyim, kumaş, triko ve ayakkabı gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Birbiriyle ilgili mesleklerde yaşanan problemleri, istekleri ve çözüm yollarını ortaya koymak için bu toplantıları düzenliyoruz. Böylelikle daha doğru bir durum tespiti yaparken, talepleri ilgili bakanlıklar ve kurumlara ulaştıracağız” dedi. İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu’nun da katıldığı toplantıda, döviz kurundaki köpüğün üretim maliyetlerine etkisi, finansman kaynakları, ödemeler ve tahsilatta yaşanılan sıkıntılar da ele alındı.

TALEPLER MAKUL, SIRA İCRAATTA

Sektörde ithal tekstil makine kullanımının yoğun olduğunu kaydeden iş adamları, yeni tesis yatırımları için sağlanan teşviklerde makine konusunda problem yaşandığını vurgularken şu mesajlar öne çıktı:

Yeni makine alımına teşvik veriliyor. Teşviklerin kullanılmış makineye de verilmesinde yarar var.

Yeni tesis kurmak isteyen yeni makine almaya zorlanırsa 5-10 yıllık makineler çöp olacak. Bu sorun çözülürse 5. ve 6. bölgeye çok büyük yatırım hareketi olur. Başka bir şirketin tesisinde atıl duran makine, diğer bir girişimcinin fabrikasında işe yarar.

İthal makineye teşvikten daha önemlisi; vergi ve primlerde indirim.

Tekstil ve hazır giyim öncelikli sektör ilan edilmeli. Çünkü krize en anlamlı tepkiyi verecek sektör tekstildir. Bir kişiye istihdam üretmenin maliyeti bin dolar. Öyle milyonlarca liralık büyük ölçekli yatırım yapmanız şart değil.

Sektörün toplam ihracatı 30 milyar dolar. İhracatının yüzde 80’i net ihracat ve dış dünyadan talebi olan bir sektörü temsil ediyoruz.

Üretim maliyetlerine ve ciddi yasal yükümlülüklere katlanmak zorlaştı. Artık bu yüklerin bertaraf edilmesi lazım. Üretmek isteyen için finans, insan kaynağı, enerji cazip hale getirilmeli. Emek yoğun sektörlerde şirketler kategorilere ayrılarak daha fazla SGK prim indirimi sağlanmalı.

İHRACATTA PROBLEMLER ÇÖZÜLMELİ

Dünyaya açılmanın en kolay yolunun e-ihracat olduğunu belirten sektör temsilcileri, “e-ticareti e-ihracata çevirme konusunda önemli eksikliklerimiz var. En büyük meselelerden birisi de kargo. PTT’nin daha milli çözümlerle daha düşük maliyetli taşımacılık yapması sektörün önünü açacaktır. Diğer yandan THY Kargo da bu işe dahil olabilir” diye konuştular.

YENİDEN VADELENDİRME OLSUN

Finansman konusunda çok zorluk yaşadıklarını belirten sektör temsilcileri, kredi taksitlerini ödemeye çalışanların yeterli destek bulamadığını belirterek, “Yeniden vadelendirme yapılmasını istiyoruz’’ açıklamasında bulundu.