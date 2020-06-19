Prim günü 7 bine çıkan kıdem tazminat alıp işten çıkabilir mi?

7000 günden fazla prime sahip olan biri SGK’dan ‘kıdem tazminatı alabilir yazısı’ alarak işverene ibraz edip işten kıdem tazminatı alarak ayrılabilir. İşte detaylar.

Prim günü 7 bine çıkan kıdem tazminatını alır mı?

Emeklilik için sigortalılık süresi ve prim gününü dolduran ancak yaş şartını sağlayamayan kişiler, bu durumu kanıtlayan belgelerini SGK’dan alıp işverene verdiklerinde kıdem tazminatı alabiliyor. Bu hak genellikle 15 yıl, 3600 günle tazminat hakkı olarak ifade ediliyor. Ancak belirleyici olan kritik tarih 9 Eylül 1999. Akşam’da yer alan habere göre, bu tarihten önce ilk kez çalışmaya başlayanlar için 15 yıl sigortalılık, 3600 gün prim ile kıdem tazminatı alınabilirken, bu tarihten sonra ilk kez çalışmaya başlayanlar için şartlar daha ağır. 8 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan bir kişi 15 yıl, 3600 günle kıdem tazminatı alabilirken, 9 Eylül 1999’da sigortalı olan biri, 25 yıl, 4500 günle kıdem tazminatı alabiliyor. İşverenler SGK’ya o ay kaç işçiyi, kaç gün, ne kadar ücretle çalıştırdıklarını bir sonraki ayın 23’üne kadar bildiriyor. İşte bu günlerde 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk kez çalışmaya başlamış sigortalılardan birkaç ay çalışmalarında kesinti olan ve eylül-ekim aylarında 7000 prim gününü dolduranlar, SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alabilecek. Ancak yalnızca son işyerinde geçirilen süre kadar tazminata hak kazanılır. Örneğin işçi 10 yıl çalıştıktan sonra başka bir işyerine geçmiş ve bu işyerinde 6 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanmışsa, yalnızca 6 yılın karşılığı kıdem tazminatını alabilir.