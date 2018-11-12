Premier Lig'de Chelsea'ya Everton çelmesi! Cenk Tosun...

Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea, evinde Everton'ı konuk ederken Sarri'nin ekibi sahadan beklemediği bir sonuçla ayrıldı.

CHELSEA'YA EVERTON ÇELMESİ!

Ligde şu ana kadar yenilgisi bulunmayan ve bundan önceki son iki maçtan galibiyetle ayrılan Chelsea, Everton'a 90 dakika boyunca diş geçiremedi.

Maç boyunca rakibine göre daha baskılı ve daha etkili oynayan Maviler, rakip kaledeki gol fırsatlarını değerlendiremedi. Her iki takım da skor tabelasını değiştiremeyince mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

CENK TOSUN FORMA ŞANSI BULAMADI!

Son haftaların formda takımlarından Everton, Stamford Bridge'den beraberlikle ayrılarak 19 puana ulaşırken Chelsea ise puanını 28'e çıkardı.

Everton forması giyen milli yıldız Cenk Tosun, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada süre bulamadı.

Goal