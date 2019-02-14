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Premier Lig ekibinden Zinedine Zidane bombası!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea teknik direktör Sarri ile yolların ayrılması durumunda ilk hedefi Zinedine Zidaneolduğu ortaya çıktı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:49
Premier Lig ekibinden Zinedine Zidane bombası!

Premier Lig'de son olarak Manchester City'ye 6-0 mağlup olan Chelsea'de sular durulmuyor. Sezona iyi başlangıç yapmasına karşın son dönemde alınan kötü sonuçlar sebebiyle eleştirilerin odak noktası olan Maurizio Sarri için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea yönetimi, Maurizio Sarri ile yolları ayırıp yerineZinedine Zidane'ı getirmeyi planlıyor.

Sezon sonunda Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Eden Hazard'ın da Zidane'ın gelmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararından vazgeçme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Zinedine Zidane, Real Madrid'de üç yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra geçen sezon sonunda görevinden ayrıldı.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:49
  1. Chelsea
  2. Zinedine Zidane
  3. Premier Lig
  4. İngiltere
  5. Maurizio Sarri

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