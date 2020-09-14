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Aktüel Pozantı'da söndürülen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Pozantı'da söndürülen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:48:52 -
Pozantı'da söndürülen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde dün söndürülen orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürürken, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda 9 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, çevre illerden gelen ekiplerin müdahalesiyle 5 gün süren yangın dün kontrol altına alınmıştı.



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