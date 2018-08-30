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Portakalın faydaları nelerdir?

Portakalın C vitamini deposu olduğunu belirten Diyetisyen İsmet Söğütlü, portakalın vücut yorgunluğuna iyi geldiğini söyledi. Portakalın sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını ve hazmı kolaylaştırmaya yaradığını ifade eden Söğütlü, portakalın kanı temizleyerek kalp ve damar tıkanıklıkları olan kişilerin rahatsızlıklarına iyi geldiğini belirtti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:11
Portakalın faydaları nelerdir?

Demre Devlet Hastanesi Diyetisyeni İsmet Söğütlü, portakalın 7’den 70’e herkesin tüketmesi gereken bir meyve olduğunu belirterek, “Soğuk algınlığından korunmak isteyenler, zinde kalmak veya genç görünmek isteyen herkes tüketmeli. Portakalın faydaları çoktur ve çok şifalıdır” şeklinde konuştu.

C vitamini deposu olan portakalın ayrıca A, E, B vitaminleri ve fosfor, magnezyum, demir potasyum ile kalsiyum deposu olduğunu belirten İsmet Söğütlü, “Vücut yorgunluğunu atar ve vücuda dirilik verir. Posalı meyve portakal, sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını ve hazmı kolaylaştırmaya yarar. Ayrıca kanı temizleyerek kalp ve damar tıkanıklıkları olan kişilerin rahatsızlıklarına iyi gelir. Bunun yanında kolesterolü düşürür, kandaki şeker oranın dengeleyip karaciğerin düzenli fonksiyonda çalışmasına yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

CİLDE İYİ GELİYOR

Yalnızca mide rahatsızlığı olanların portakalı az tüketmesi konusunda uyarıda bulunan Söğütlü, portakalın yüzeysel ve biyolojik faydalarının oldukça çok olduğuna dikkat çekti. Portakalın, suyundan kabuğuna her şeyinde faydalar olduğunu kaydeden Diyetisyen Söğütlü, sözlerine şöyle devam etti:

“Portakal kendi meyvesi olduğu kadar suyunun da faydalarını göz ardı etmemeliyiz. Sıkılarak tüketilen taze portakal suyu bağışıklık sistemini diri ve güçlü tutup, kışın sıkça yakalanılan grip ve soğuk algınlığı rahatsızlıklarının daha çabuk geçmesini sağlar. Suyu ayrıca, karanfil ile karıştırılıp meyve salatasının üzerine tatlandırması için dökülebilir. Portakalın kabukları ile reçel yapılır ve yemek türünde tüketilebilir. Çiçekleri ile çay yapılır ve başka bir içecek görünümü alır. Ayrıca çıkarılan portakal yağı ile ciltte görülen kırışıklıkların azalmasını sağlar, cildi canlı gösterir, cilt problemi olan akneyi azaltır. Kabukları tatlılarda kullanılır. Aynı şekilde kabuklarında da vitaminler bolca mevcuttur. Tüm bu saydığımız değerleri portakalı taze iken tüketmemiz gerektiğini unutmayalım. Çünkü tazeliğini kaybeden portakal, vitaminlerini de kaybeder.”

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 20:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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